Cocina
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la fuente para horno más resistente y barata del mercado: elaborada en gres de alta calidad con esmalte resistente a los cortes y a los arañazos
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida de alta calidad y sin complicaciones. Se trata de la fuente para horno SILVERCREST, un artículo que destaca por su resistencia, funcionalidad y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta fuente es que está elaborada en gres de alta calidad con esmalte resistente a cortes y arañazos. Gracias a esta función, este artículo se presenta como un excelente conductor del calor, lo que garantiza un dorado uniforme y libre de quemaduras.
Para garantizar máxima seguridad, dispone de unas prácticas asas en los laterales que ofrecen un manejo cómodo y seguro.
Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. La fuente es apta para horno hasta 220 °C y se puede utilizar también en el microondas. Asimismo, también es apta para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza y evitará posibles roturas más comunes en el fregado manual.
Alta demanda
La combinación de resistencia, funcionalidad y un precio de tan solo 4,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta fuente para horno que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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