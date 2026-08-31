Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colapso en la Oficina de Extranjería de ZamoraTurismo en ZamoraInversión en obra pública en ZamoraFichaje Zamora CF
instagramlinkedin

Economía

Ahorrar sin esfuerzo: descubre el método viral del reto de los 5 euros

Este método lo puedes adaptar en base a tus condiciones económicas

El reto viral de los 5 euros.

El reto viral de los 5 euros. / Pinterest

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marina García

Zamora

Ahorrar es un concepto aburrido que, en muchas conversaciones acaba seguido de un "yo si trabajo es para gastar". Sin embargo, existen muchos tipos de retos que, lejos de hacerte parecer un aburrido o incluso un "rata" van a entretenerte y a ayudarte para crear un buen colchón económico, como por ejemplo, con el "reto de los 5 euros".

El funcionamiento es muy sencillo y solo vas a necesitar una plantilla con 50 casillas o círculos de 5 euros. Cada vez que consigas apartar esa cantidad, marca uno de ellos. Al completar los 50, el ahorro acumulado alcanza los 250 euros.

La principal ventaja de este método es que permite adaptar el ritmo a la situación económica de cada persona. No es necesario ahorrar 5 euros todos los días ni seguir un calendario estricto. Se puede completar una casilla a la semana, varias en un mismo mes o simplemente marcar una cuando exista margen para hacerlo.

Además, el componente visual puede convertirse en un incentivo. Ver cómo se van tachando los círculos permite comprobar de manera rápida el progreso y transformar un objetivo que puede parecer lejano en pequeñas metas de solo 5 euros.

Por ejemplo, quien consiga completar dos casillas por semana ahorrará 10 euros semanales y podría alcanzar los 250 euros en aproximadamente seis meses. Si se marca una casilla cada semana, el reto duraría casi un año.

Este tipo de sistema puede utilizarse para crear un pequeño fondo para imprevistos, financiar unas vacaciones, afrontar los gastos de Navidad o simplemente comenzar a adquirir el hábito del ahorro.

Noticias relacionadas y más

Además, este método lo puedes adaptar en base a tus condiciones económicas y cambiar las casillas de 5 euros por casillas de 10 euros, de 1 euro o incluso de céntimos, Lo importante es crear un hábito entretenido que te ayude a ahorrar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  2. Sergio toma las riendas de El Molino para devolver la vida a un rincón de Sanabria: “La hostelería es un arte, desde pequeño quise ser camarero”
  3. Malestar en Tábara y Sayago por la recogida de residuos: 'Se está consiguiendo que los vecinos no reciclen en condiciones
  4. Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente, pide a Manuel Fuentes, de Zamora Decide, “educación y respeto” ante sus declaraciones en las que ponía en duda su “nivel”
  5. Enlace nupcial de Gabi y Álex
  6. Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo
  7. El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
  8. Use y Tororo ganan al alimón el concurso de cortes

Ahorrar sin esfuerzo: descubre el método viral del reto de los 5 euros

Ahorrar sin esfuerzo: descubre el método viral del reto de los 5 euros

Medina: "Hay muchas ganas de jugar en Plata"

Medina: "Hay muchas ganas de jugar en Plata"

Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

Toro recupera la memoria con sus gigantes

Toro recupera la memoria con sus gigantes

Vehículos de la Junta, en un “desguace ilegal” en la avenida de la Frontera

Vehículos de la Junta, en un “desguace ilegal” en la avenida de la Frontera

El Consejo General de Enfermería pide prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores en toda España

El Consejo General de Enfermería pide prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores en toda España

La psicología dice que las personas que cuidan varias mascotas sufren más estrés emocional que quienes solo tienen una

La psicología dice que las personas que cuidan varias mascotas sufren más estrés emocional que quienes solo tienen una

Las futbolistas en España podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida

Las futbolistas en España podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida
Tracking Pixel Contents