El 'scroll infinito' puede estar afectando a tu concentración: estas son las señales

Abrir una aplicación "solo un momento". ¿Un hábito inofensivo? Obviamente, no. El problema llega cuando pasan los minutos, después las horas, y el teléfono sigue en la mano mientras la sensación final es la de tener la mente vacía. ReachLink aborda este fenómeno conocido como 'scroll infinito' y sus posibles efectos sobre la concentración, el estado emocional y el consumo compulsivo de contenido.

El texto explica que este tipo de consumo digital puede estar relacionado con dificultades para mantener la atención, embotamiento emocional y la necesidad de revisar el móvil sin un propósito concreto. No se trata de un diagnóstico médico, pero ReachLink recoge investigaciones que describen cambios medibles relacionados con el uso prolongado y pasivo de contenido digital.

Uno de los mecanismos descritos es el sistema de dopamina. Cada contenido nuevo puede generar anticipación y empujar a seguir buscando el siguiente. Los feeds algorítmicos, además, eliminan las señales naturales que invitan a parar: mientras un periódico tiene una última página o un episodio llega a su final, el desplazamiento infinito no termina.

Cuando concentrarse empieza a costar más

Según ReachLink, uno de los efectos que pueden aparecer es la dificultad para mantener la atención en actividades más largas. Leer varios párrafos, seguir una conversación o concentrarse en una única tarea puede resultar más difícil cuando el cerebro se acostumbra a estímulos rápidos y continuos.

También puede aparecer lo que el texto describe como una "revisión fantasma" del teléfono: cogerlo sin un objetivo concreto, mirar durante unos segundos y volver a hacerlo poco después. El consumo prolongado puede dejar además una sensación de fatiga mental, aunque la actividad haya parecido una forma de descanso.

Los síntomas que pueden confundirse con otros problemas

Las dificultades de concentración, la baja motivación, la fatiga y los cambios en el estado de ánimo pueden coincidir con síntomas presentes en el TDAH, el agotamiento o la depresión. ReachLink señala que el autodiagnóstico puede resultar complicado y distingue estos casos por su contexto y persistencia.

Si los problemas de atención existían antes del uso intensivo de dispositivos o aparecen en distintos ámbitos de la vida, el texto indica que puede haber otros factores implicados. También recomienda valorar la búsqueda de apoyo profesional cuando, tras reducir de forma significativa el tiempo de pantalla durante varias semanas, no se produzcan mejoras en la concentración, el estado de ánimo o la motivación.

Cómo recuperar la atención

La propuesta de ReachLink se basa en un proceso gradual. Primero plantea observar cuánto tiempo se pasa frente a la pantalla y qué situaciones desencadenan el impulso de hacer scroll. Después propone introducir cambios como alejar las aplicaciones de la pantalla principal, utilizar temporizadores o mantener el teléfono fuera del dormitorio.

La última fase consiste en recuperar progresivamente la atención sostenida mediante actividades como la lectura, el trabajo centrado en una sola tarea o pasar tiempo sin distracciones. La misma capacidad de adaptación del cerebro, según explica ReachLink, puede trabajar en ambas direcciones y permitir reconstruir patrones de concentración.

El objetivo no es abandonar las pantallas por completo, sino modificar la relación con ellas y prestar atención a cuándo el 'scroll infinito' deja de ser un hábito aislado y empieza a afectar a la concentración, el estado de ánimo o el funcionamiento cotidiano.