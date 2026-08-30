Leroy Merlín rebaja 600 euros el precio del diván soñado para el jardín hasta agotar existencias

Casi 600 euros de rebaja. Ese es el extraordinario descuento que Leroy Merlín aplica a uno de sus muebles ideales. Ahora que el verano va llegando a su fin, la cadena de bricolaje y decoración tira la casa por la ventana liquidando numerosos artículos de la temporada estival como este sofá de jardín que encontramos en su sección de 'Ofertas y folletos'.

Se trata de un sofá de jardín con cojines 'Naterial Calisto' fabricado en madera de teca con asiento y respaldo de poliéster beige. Tiene una capacidad para 2 personas, cuenta con apoyabrazos y cojines desenfundables para facilitar su limpieza. Cuenta con unas medidas de 160 x 75 x 90 cm (ancho por alto) y soporta un peso máximo de 320 kg.

Este "chaise longue" o diván para exteriores viene con asientos con cojines gruesos, suaves y repelentes al agua que transportan el confort del interior al exterior. "Podrás tomar el sol completamente tumbado o echarte una siesta cómodamente sentado en el diván. Mantén tu bebida favorita, tus gafas de sol o tu teléfono inteligente a mano en la tableta con reposabrazos integrado , que agregará estilo a tu sala de estar", publicitan desde el Leroy Merlín.

Además, este producto dispone de la certificación UNI EN 581 para mobiliario de exterior; esto significa que todos sus componentes cumplen los requisitos generales de seguridad para un uso doméstico, público o de camping. Además, cuenta con el sello FSC, que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente. Ofrece 5 años de garantía.

Su precio era de 1.299 euros y ahora los clientes más rápidos pueden disfrutar de un descuento de 571,56 euros hasta solo pagar 727,44 euros. Eso sí, la oferta termina este lunes 31 de agosto. Recuerda que es el precio más bajo registrado en los últimos 30 días antes de esta oferta. ¡No te quedes sin él!