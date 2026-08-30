Alerta por un fallo en estas bicicletas eléctricas: pueden partirse y provocar una caída

Un pequeño código grabado en el cuadro puede marcar la diferencia. Determinadas bicicletas eléctricas fabricadas en 2019 y 2020 están afectadas por un problema que puede reducir la resistencia de su estructura y provocar accidentes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa de esta alerta publicada en la red europea.

El problema afecta a algunas unidades de bicicletas eléctricas de paseo del modelo Óptima. El Departamento de Calidad de Orbea ha identificado un posible defecto en la soldadura del cuadro, concretamente en la zona más próxima al motor.

Según explica la OCU, este fallo puede hacer que el cuadro no tenga la resistencia suficiente y llegue a partirse debido a la fragilidad de su zona central. Como consecuencia, el usuario podría caerse y sufrir heridas.

Los modelos que pueden estar afectados

La alerta afecta a bicicletas eléctricas de paseo fabricadas en 2019 y 2020 que incluyan el código 19A en el cuadro.

Los modelos son los siguientes:

• Optima Asphalt 10 19 2019

• Optima Asphalt 20 19 2019

• Optima Asphalt 20 2020

• Optima Asphalt 30 19 2019

• Optima Bosch 19 2019

• Optima Bosch 2020

• Optima Confort 10 19 2019

• Optima Confort 20 19 2019

• Optima Confort 30 19 2019

• Optima Confort 30 2020

Para comprobar si una bicicleta está afectada, hay que localizar el código grabado en el cuadro, cerca del motor, y verificar si incluye la secuencia 19A.

Qué hacer si aparece el código 19A

Si la secuencia 19A aparece en el código, la bicicleta está afectada. En ese caso, la OCU señala que es importante no utilizarla y acudir a una tienda Orbea, donde se propondrá una solución sin ningún coste para el usuario.

Si el código no incluye la secuencia 19A, la bicicleta puede seguir utilizándose con total seguridad.

La información publicada por la OCU identifica así el código que deben revisar los propietarios de estos diez modelos de bicicletas eléctricas fabricados en 2019 y 2020.