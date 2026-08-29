Ocio
El presentador de Pasapalabra, a punto de perder los nervios con lo que ocurrió con dos de sus concursantes: "¡Por favor!"
Roberto Leal se muestra desesperado por lo ocurrido en el plató
Benito Domínguez
Lo ocurrido con dos de los concursantes de Pasapalabra, el concurso de Antena 3, hizo que su presentador, Roberto Leal, se mostrase desesperado y a punto de perder los nervios: "¡Por favor!".
Y es que Javier y David vivieron un momento surrealista durante una de las pruebas de La Pista, donde tenían que adivinar uno de los éxitos del último álbum de Quevedo.
"Es el que no era Góngora", señaló David; a los que Roberto Leal contestó "te refieres a Lope de Vega, ¿no?". El presentador, desesperado, le pidió a los concursantes que adivinasen la canción y les dio una pista: "ni ebrio". Ya que la canción que tenían que adivinar era "Ni borracho".
El concurso Pasapalabra ha dejado una huella imborrable en la televisión española desde su debut en el año 2000. Este popular programa de televisión no solo ha entretenido a millones de espectadores, sino que también ha sido un fenómeno cultural, generando un impacto significativo en la manera en que se consumen los concursos televisivos en España.
Pasapalabra se originó en el Reino Unido bajo el nombre de "The Alphabet Game". Fue adaptado para la televisión española por Antena 3, y desde entonces, ha pasado por varias cadenas de televisión, incluyendo Antena 3, donde actualmente se emite. Con más de dos décadas de historia, el concurso ha sabido reinventarse y mantener la atención del público, gracias a su formato dinámico y desafiante.
El impacto del concurso Pasapalabra en la televisión española es innegable. Ha influido en la creación de otros programas similares y ha generado un gran interés por parte del público. Además, el concurso ha introducido términos y frases que se han convertido en parte del lenguaje cotidiano de muchos españoles. La frase "pasapalabra", utilizada cuando un participante elige no responder a una pregunta, se ha integrado en el habla diaria como una forma de indicar que se evita responder.
El programa ha logrado reunir a familias enteras frente al televisor, creando un espacio donde el conocimiento y el entretenimiento van de la mano. Este éxito ha sido posible gracias a la combinación de un formato atractivo y la capacidad del programa para conectar emocionalmente con la audiencia.
Presentadores
Los presentadores de Pasapalabra han jugado un papel crucial en el éxito del programa. Desde su primera etapa con Silvia Jato hasta su actual presentador, Roberto Leal, cada uno ha aportado su estilo único, contribuyendo a la personalidad del concurso. La simpatía y el carisma de los presentadores ayudan a crear una conexión con el público, haciendo que cada episodio sea una experiencia agradable.
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