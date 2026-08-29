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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de olla, cacerola y sartén más barato del mercado: de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas

Un juego que es perfecto para parrilla y fuego directo y que viene en un baúl de madera para que puedas llevar donde tu quieras de la forma más cómoda y ordenada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de olla, cacerola y sartén más barato del mercado: de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de olla, cacerola y sartén más barato del mercado: de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas

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Daniel Cid

Con el verano es tiempo de barbacoas y prepara comidas para la familia o los amigos. Por eso, si eres un chef amateur y quieres hacer ricos platos con lo mejor y al mejor precio, debes correr cuanto antes a Lidl para conseguir el set de horno holandés más completo.

Un juego que es perfecto para parrilla y fuego directo y que viene en un baúl de madera para que puedas llevar donde tú quieras de la forma más cómoda y ordenada.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego para usar en la barbacoa o directamente sobre el fuego que se compone de una olla grande con tapa y diseño de asa con protección contra el calor, sartén con pico vertedor en ambos lados, cazo con tapa y plancha de grill reversible con un lado acanalado y otro liso.

El material es de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas y cuenta con un práctico salvamanteles y elevador de tapa.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este set de horno holandés, lo puedes encontrar en Lidl por tan solo 73,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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