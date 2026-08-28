El truco para cortar cada tipo de queso y aprovecharlo mejor

En una tabla de quesos puede parecer que todo vale. Un cuchillo, una cuña y listo. Sin embargo, no todos se cortan de la misma forma. La textura, el tiempo de curación y el tipo de queso determinan cómo debe presentarse cada pieza.

Así lo explica Quesos El Bosqueño en una guía sobre cómo cortar y conservar el queso. En España hay más de 100 variedades, con diferencias en su textura y forma, por lo que cada una puede requerir un tipo de corte distinto.

Cómo cortar los quesos curados y semicurados

Los quesos curados, como los de Quesos El Bosqueño con una maduración superior a cuatro meses, deben cortarse en cuñas triangulares. Se trata de la forma tradicional y de una de las más sencillas.

En el caso de los quesos semicurados, con una curación de dos meses, se pueden cortar tanto en cuña como en barritas de entre cinco y diez milímetros de grosor.

Los quesos blandos, por su parte, se presentan en lonchas pequeñas con un grosor mínimo de cinco milímetros. Como pueden resultar más difíciles de cortar, la recomendación es introducir el cuchillo en agua caliente para facilitar que se despegue del queso.

Los quesos más fuertes y los de corteza enmohecida

Los quesos de sabor más fuerte, como el cabrales o el queso de cabra añejo, pueden presentarse en pequeños tacos o en bloque.

Los quesos con corteza enmohecida se cortan con la propia corteza y en lonchas, de una forma similar a los quesos blandos.

En cuanto a los untables o las cremas de queso, Quesos El Bosqueño señala que se disfrutan en la pieza completa y acompañados de picos de pan.

El error que no debes cometer al conservar el queso

Una vez empezado, Quesos El Bosqueño recomienda envolver el queso en film de plástico o papel de aluminio, aunque considera ideal guardarlo en una fiambrera hermética.

También aconseja conservarlo en las partes menos frías del frigorífico y no meterlo nunca en el congelador. Según la guía, el queso es uno de los alimentos que no debe congelarse.

Para disfrutarlo en las mejores condiciones, la recomendación es sacarlo del frigorífico entre una hora y una hora y media antes de consumirlo y cortar únicamente la cantidad que se vaya a comer.