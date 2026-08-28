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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas más barato del mercado: tendrás los pies perfectos

Un producto muy útil

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas más barato del mercado: tendrás los pies perfectos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas más barato del mercado: tendrás los pies perfectos

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Daniel Cid

Si quieres tener los pies perfectos, en Lidl tienen el quitadurezas más barato del mercado, un producto muy útil. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un quitadurezas eléctrico con el que podrás alisar la piel de pies, manos y codos. Es adecuado para su uso en húmedo y seco; además de ser inalámbrico y compacto; ideal para viajar.

También se puede usar en la ducha (IPX7) y viene con 2 accesorios de rodillo (1 fino, 1 grueso). Asimismo, cuenta con: y 2 niveles de velocidad; y el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 100 minutos (con carga completa). También incluye cepillo de limpieza, tapa protectora y cable USB.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo al quitadurezas, su precio es de 5,49 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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