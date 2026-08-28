Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menoresEl mantenimiento del recinto ferial Ifeza de Zamora, a licitación por 685.000 euros, requerirá contratar cinco auxiliares de servicios y otros doce trabajadores para tareas determinadasEmotivo homenaje de Sesnández a los quintos que nacieron en 1946, los vivos y los que ya marcharonAccidente grave en la N-122: un hombre de 30 años vuelca su coche y queda atrapado
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ejercitador de brazos y piernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa

Tiene muchos beneficios

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ejercitador de brazos y piernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ejercitador de brazos y piernas más barato del mercado: tendrás el gimnasio en casa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Zamora

Si quieres tener el gimnasio en casa, en Lidl tiene el ejercitador de brazos y piernas más barato del mercado, con muchos beneficios. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un ejercitador de brazos y piernas de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que es 2 en 1, un aparato de entrenamiento para el fortalecimiento específico de la musculatura de brazos y piernas.

Es ideal para entrenar en casa o en la oficina y tiene un ordenador integrado con 6 funciones y pantalla LCD grande y de fácil lectura. Esto indica, entre otras cosas, tiempo de entrenamiento, velocidad, distancia y consumo de calorías. Tiene la resistencia regulable de forma continua y patas con ventosas para un soporte seguro.

Además, ofrece un uso cómodo sentado, ideal para leer, ver la televisión, en la oficina; y tiene un diseño compacto con asa de transporte, bielas de metal estables con pedales desmontables y pedales con correas ajustables, sin necesidad de herramientas.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas y más

Más barato

Pero volviendo al ejercitador de brazos y piernas, su precio era de 34,99 euros, pero ahora está más barato, 32,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
  2. Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
  3. Zamora Decide responde a Vox por la suciedad de Benavente: “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”
  4. Casi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en Zamora
  5. Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
  6. Cuatro menores tiene en vilo a los vecinos de Alviar: pedradas, petardos de gran potencia y depósitos de coches
  7. Sayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres de Sayago
  8. Daniel Bragado, cortador: 'En Toro, voy a tirar la moneda y a no importarme por qué puerta salir

Investigan una agresión sexual entre menores de edad en un piso tutelado de Burgos

Investigan una agresión sexual entre menores de edad en un piso tutelado de Burgos

Hasta mil euros en cheques para el comercio local: así es la nueva iniciativa de Zamora en Pie

Hasta mil euros en cheques para el comercio local: así es la nueva iniciativa de Zamora en Pie

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

Multado con 200 euros por llevar la bicicleta dentro del coche: la Guardia civil extrema la vigilancia este verano

Multado con 200 euros por llevar la bicicleta dentro del coche: la Guardia civil extrema la vigilancia este verano

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cabezal de ducha con flexo más barato del mercado: con chorro concentrado para masajear zonas contracturadas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cabezal de ducha con flexo más barato del mercado: con chorro concentrado para masajear zonas contracturadas

Avance en dos infraestructuras clave de Zamora: el Centro Cívico y el Conservatorio de Música estarán concluidos este año, anuncia Isabel Blanco

Avance en dos infraestructuras clave de Zamora: el Centro Cívico y el Conservatorio de Música estarán concluidos este año, anuncia Isabel Blanco

Toro celebra el día de San Agustín con el tradicional desfile de la banda y la misa solemne

Protestas en Argentina por los planes de Peter Thiel, dueño de Palantir, de construir un laboratorio de Silicon Valley en el país

Protestas en Argentina por los planes de Peter Thiel, dueño de Palantir, de construir un laboratorio de Silicon Valley en el país
Tracking Pixel Contents