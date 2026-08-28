Entras en Netflix para ver una película y terminas en TikTok: ¿sabes por qué?.

Abres Netflix con una idea sencilla: encontrar una película para terminar el día. Empiezas a mirar, descartas una opción, luego otra y después otra más. Pasan los minutos, el catálogo parece no terminar nunca y, cuando te das cuenta, acabas cerrando la aplicación para hacer scroll en Instagram o TikTok.

Es una situación cotidiana y, según un análisis publicado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tiene una explicación relacionada con la cantidad de opciones a las que nos enfrentamos. Juan Luis García Fernández, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC e investigador del grupo NeuroADaS Lab, compara lo que ocurre con el cerebro con un ordenador al que se le abren demasiados programas a la vez: se ralentiza.

El problema aparece cuando la abundancia obliga a decidir. La corteza prefrontal, relacionada con la toma de decisiones, y la memoria de trabajo, que permite sostener y comparar opciones, son limitadas y manejan cómodamente entre tres o cuatro elementos a la vez, no los cientos que puede ofrecer un catálogo de streaming.

El problema de tener demasiado donde elegir

Cuando el catálogo es pequeño, elegir puede resultar más fácil y casi automático. Sin embargo, cuando las opciones se multiplican, el cerebro tiene que comparar más alternativas de las que puede sostener al mismo tiempo.

La UOC explica que en esa decisión también interviene un componente emocional. A las ganas de ver un determinado título se suma la posibilidad de pensar que la serie o película descartada podría haber sido una elección mejor.

Cuantas más opciones existen, mayores pueden ser las expectativas de encontrar la alternativa perfecta. Y cualquier elección real puede terminar comparándose con esa opción ideal que no se ha elegido.

Es entonces cuando aparece la parálisis o la fatiga de decisión. El usuario continúa mirando sin decidirse porque, en ese momento, elegir puede resultarle más costoso que seguir haciendo scroll.

¿Quién decide realmente qué ves?

Las plataformas ya utilizan sistemas para orientar esa elección. Elena Neira, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y experta en plataformas de streaming, indica que los algoritmos establecen selecciones controladas para combatir la fatiga de decisión que puede producirse ante catálogos demasiado amplios.

En el caso de Netflix, el sistema combina aprendizaje profundo y aprendizaje automático. Utiliza la información disponible sobre el usuario, el comportamiento de otros usuarios y el conocimiento de los contenidos para realizar previsiones y mostrar una selección relacionada con sus preferencias, las de usuarios afines y los contenidos que están de moda.

Juan Luis García Fernández compara un buen sistema de recomendación con un andamio: puede reducir mil opciones a diez y dejar intacta la parte que considera importante, que es elegir entre esas alternativas. También lo compara con un bibliotecario que lleva al usuario hasta la estantería adecuada, pero no escoge el libro por él.

La IA quiere encontrar exactamente lo que buscas

La inteligencia artificial llevará estos sistemas de recomendación un paso más allá. En palabras de Neira, el usuario podrá establecer una conversación con el sistema y explicarle qué es exactamente lo que desea ver en cada momento.

La personalización también llega a otros elementos, como las miniaturas de las películas y series, que pueden cambiar para mostrar a cada usuario imágenes potencialmente más llamativas para él.

Sin embargo, la UOC también recoge el posible riesgo de depender cada vez más de estos sistemas. Juan Luis García Fernández advierte del efecto acumulado de externalizar funciones cada vez más centrales sin compensarlo con un ejercicio activo de esas capacidades.

Delegar tareas mentales de bajo esfuerzo, según explica, probablemente no supondrá un riesgo relevante. El problema podría aparecer si la lógica de "que decida la máquina" se extiende a funciones más importantes y no deja espacio para ejercitar esas capacidades cognitivas.

Por eso, los algoritmos pueden ayudar a saber qué ver esta noche, pero la propia reflexión final recogida por la Universitat Oberta de Catalunya plantea otra posibilidad: elegir algo al azar o aventurarse, de vez en cuando, a descubrir algo diferente.