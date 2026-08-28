¿Usas bolas en la secadora? La OCU ha probado 14 y esto es lo que ha descubierto.

Las bolas de secado se han convertido en uno de esos pequeños productos que prometen mucho: menos consumo, menos tiempo de secado, ropa más suave, menos arrugas e incluso ayuda para eliminar los pelos de las mascotas. También hay quien recomienda introducir una simple pelota de tenis en el tambor. Pero, ¿realmente funcionan?

La respuesta llega de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha puesto a prueba 14 bolas de secadora de distintos materiales, además de una pelota de tenis. El objetivo era comprobar si cumplen las promesas con las que se comercializan.

Las bolas pueden ser de plástico, lana o algodón y se venden en diferentes formatos. Las de plástico suelen comercializarse en paquetes de dos unidades y sus precios pueden ir desde los 4 hasta los 24 euros. Las de lana o algodón se venden habitualmente en packs de cuatro o seis unidades y pueden costar entre 5 y 17 euros.

Se enredan con la ropa y dejan de moverse libremente

La primera observación de las pruebas fue que las bolas se enredaban rápidamente con la ropa cuando el tambor estaba a plena carga. Por tanto, dejaban de moverse libremente y no parecían cumplir la función de mantener las prendas separadas y mejor aireadas.

Además, la OCU recuerda que la mayoría de las secadoras ya incorporan un cono antienrollamiento en el interior del tambor, cuya función es precisamente separar la ropa.

La organización también analizó si estos productos podían reducir el tiempo del programa o el consumo de energía. Para ello utilizó una secadora AEG 643 de 8 kilos de capacidad y realizó varios ciclos de secado.

Ni con la secadora llena, ni a media carga

Las pruebas se realizaron primero con el programa "seco armario" para algodón y la secadora cargada al 70%. Se hicieron dos ciclos completos con cada juego de bolas y otro con pelotas de tenis.

Según la OCU, no se detectó una variación perceptible ni en el consumo de energía ni en la duración del secado entre los ciclos realizados con y sin bolas.

Después, la prueba se repitió con una carga menor, de tres kilos de ropa. El resultado tampoco cambió: los tiempos y el gasto energético fueron similares.

La última prueba consistió en secar una almohada de pluma de pato, ya que las bolas también suelen recomendarse para prendas como edredones, plumíferos o almohadones. Tampoco en este caso se observó ahorro en el consumo ni una reducción en la duración del ciclo.

La conclusión de la OCU es que las bolas analizadas, cuyo precio en las pruebas oscilaba entre los 8 y los 23 euros, no permiten ahorrar tiempo ni energía ni consiguen que la ropa quede mejor.

Cómo reducir el tiempo de secado sin comprar nada

Para secar la ropa de forma más eficiente, la OCU recomienda centrifugarla con el máximo de revoluciones que permita la lavadora, no sobrecargar la secadora, vaciar con frecuencia el depósito donde se condensa el agua y realizar un correcto mantenimiento y limpieza de los filtros.

También señala que existen trucos para que la ropa salga con menos arrugas de la secadora y evitar así tener que planchar algunas prendas. Según concluye la OCU, estas alternativas sí pueden suponer un ahorro de trabajo, energía y tiempo.