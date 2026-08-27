Uro, el perro que no pudo entrar en la Guardia Civil y ahora busca una familia
El labrador amarillo, de tres años y medio, protagoniza una de las historias de 'Dog house' tras no superar las pruebas para trabajar en la unidad de explosivos
Uro comenzó con un destino muy distinto al que ahora persigue. Este labrador amarillo estaba llamado a formar parte de las fuerzas del orden, pero su carácter juguetón terminó alejándolo de la unidad de explosivos de la Guardia Civil. Ahora busca algo diferente: una familia que le dé un hogar y una segunda oportunidad.
La historia se ha dado a conocer en 'Dog house', de RTVE. El programa, presentado por Chenoa, acompaña en esta ocasión a cinco perros que buscan empezar una nueva vida junto a una familia.
Uro, el perro que no superó las pruebas
Con apenas tres años y medio, Uro no es uno de esos perros que llegan a una nueva familia después de una larga vida de servicio. Su caso es diferente. A pesar de las habilidades adquiridas durante su entrenamiento, su carácter juguetón hizo que no fuera apto para trabajar en la unidad de explosivos de la Guardia Civil.
Hasta el refugio de 'Dog house' llegó acompañado por la asociación 'Héroes de cuatro patas', dedicada a buscar hogar a perros jubilados que han trabajado junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
RTVE explica que estos animales están entrenados para responder a diferentes estímulos y que su olfato les permite realizar tareas como detectar restos humanos, localizar a personas desaparecidas o encontrar muestras de sangre.
La asociación, en palabras de RTVE, también trabaja para dar visibilidad a la labor de las Unidades Caninas y a la historia de los perros y guías que forman parte de ellas.
Más de 600 perros con una nueva vida
Aunque muchos de los perros que pasan por la asociación se jubilan por edad, Uro representa una excepción. Su retirada llegó antes de comenzar una carrera en la que no logró superar las pruebas necesarias.
Hasta ahora, la organización ha conseguido que unos 600 perros jubilados encuentren una nueva vida tras su etapa de servicio. Ahora, el objetivo es que Uro consiga hacer 'match' con la familia que le permita comenzar la suya.
En el programa, que se emite cada martes por la noche en La 1 y RTVE Play, Chenoa acompaña estas historias de perros que buscan un hogar. Esta vez, entre ellos está Uro, el labrador que no llegó a convertirse en perro de la unidad de explosivos y que espera encontrar una familia a la que proteger de otra manera.
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