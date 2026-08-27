El secreto para no agotarse al final del día: interrumpirse menos

Hay días en los que uno termina agotado sin saber muy bien en qué se le ha ido el tiempo. Un correo por aquí, un mensaje por allá, una factura pendiente, una llamada rápida, una consulta “de dos minutos”. Y cuando por fin llega la tarde, la sensación es conocida: muchas cosas hechas, pero poco avance real.

Una forma sencilla de combatir esa dispersión consiste en hacer justo lo contrario de lo que solemos hacer: dejar de atender cada pequeña tarea en cuanto aparece.

La idea es agrupar todas esas gestiones menores en dos o tres momentos concretos del día. Por ejemplo, reservar 20 minutos a media mañana y otros 20 por la tarde para responder mensajes, revisar correos, pagar recibos o cerrar pequeños asuntos pendientes.

Parece un cambio menor, pero tiene una lógica clara. Cada vez que interrumpimos una tarea para mirar el móvil, contestar un correo o resolver algo rápido, nuestro cerebro tiene que cambiar de contexto. Volver después a lo que estábamos haciendo no siempre es inmediato. Esa sucesión de pequeñas interrupciones acaba robando más tiempo del que parece.

El truco, por tanto, no consiste en hacer las cosas más rápido, sino en interrumpirse menos.

Una regla práctica puede ayudar: si algo no es urgente, no hace falta resolverlo en ese mismo instante. Basta con anotarlo y dejarlo para el siguiente bloque de gestión.

Además, este sistema suele revelar otro problema habitual: las tareas que se repiten una y otra vez. Si cada mañana enviamos prácticamente el mismo correo, rellenamos el mismo documento o seguimos los mismos pasos para organizar una cita, quizá no haga falta seguir haciéndolo desde cero.

Ahí entran las plantillas, las respuestas guardadas, los recordatorios automáticos y las rutinas fijas. Pequeñas herramientas que, por separado, ahorran apenas unos minutos, pero que acumuladas durante semanas pueden liberar varias horas.