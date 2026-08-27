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Cocina

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: disponible por 21,99 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: disponible por 21,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: disponible por 21,99 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cocina con una oferta pensada para ahorrar tiempo en la preparación de todo tipo de recetas. Se trata del rallador de verduras eléctrico de 150 W por solo 21,99 euros, un aparato multifunción que permite cortar, rallar y raspar alimentos de forma rápida y sin esfuerzo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este rallador es su sistema 5 en 1, que incorpora cinco cilindros de corte con cuchillas de acero inoxidable para adaptarse a diferentes preparaciones. Incluye dos cilindros para cortar (fino y grueso), dos para rallar (fino y grueso) y otro para raspar, permitiendo obtener distintos acabados con un solo aparato.

Está diseñado para trabajar con una gran variedad de alimentos, como verduras, frutas, chocolate o queso curado, haciendo mucho más sencilla la elaboración de ensaladas, guarniciones, postres o recetas de repostería.

Otro de sus puntos fuertes es que los alimentos caen directamente al recipiente durante el proceso, lo que ayuda a mantener la encimera más limpia. Además, dispone de un compartimento integrado para guardar los cilindros, que están diferenciados por colores para facilitar su identificación.

El aparato también incorpora pies antideslizantes y ventosas para garantizar una mayor estabilidad durante el uso. Tanto los cilindros como la tolva, el empujador y el compartimento de almacenamiento son aptos para el lavavajillas, facilitando la limpieza después de cada utilización.

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Alta demanda

Su versatilidad, la posibilidad de preparar alimentos en pocos segundos y un precio de 21,99 euros hacen prever que este rallador de verduras eléctrico será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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