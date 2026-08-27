Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Losán prolonga ya durante 14 meses el permiso retribuido de sus trabajadores en VillabrázaroPueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertasIker Piedra y Fran Árbol toman el relevo: Cuatro nuevos guantes y la esencia del arco rojiblancoCasi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en ZamoraSayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres
instagramlinkedin

Cocina

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire doble más potente y barata del mercado: disponible por 52,99 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire doble más potente y barata del mercado: disponible por 52,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire doble más potente y barata del mercado: disponible por 52,99 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de pequeños electrodomésticos con una oferta pensada para quienes quieren cocinar de forma más rápida y saludable. Se trata de la freidora de aire caliente de doble zona SILVERCREST por solo 52,99 euros, un modelo que permite preparar dos recetas al mismo tiempo de manera independiente.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta freidora de aire es que incorpora dos zonas de cocción independientes, cada una con su propio control, lo que permite cocinar dos platos diferentes de forma simultánea sin mezclar sabores ni tiempos de preparación.

Además, cuenta con la función Sync-Finish, que sincroniza el final de la cocción para que ambos alimentos estén listos al mismo tiempo, y con Sync-Cook, que copia la misma configuración en las dos cubetas cuando se desea cocinar una mayor cantidad de un mismo alimento.

El aparato ofrece siete programas preestablecidos para recalentar alimentos, asar carne, freír con aire caliente, deshidratar frutas y verduras, fermentar masas, hornear repostería o conseguir un acabado extra crujiente en patatas, pollo y otros alimentos.

La freidora utiliza tecnología de aire caliente, que permite cocinar con poco o ningún aceite añadido, reduciendo la cantidad de grasa sin renunciar a un resultado sabroso y crujiente. Sus cajones y rejillas cuentan con un revestimiento antiadherente ILAG, diseñado para ofrecer una mayor resistencia al desgaste y facilitar la limpieza tras cada uso.

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

Su doble zona de cocción, sus funciones inteligentes y un precio de 52,99 euros hacen prever que esta freidora de aire SILVERCREST será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce mil plantas de petunias y 5.800 ornamentales de otras especies: así se repartirán por toda la provincia a través de la Diputación
  2. Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
  3. El cura de Mahíde deja su pastoral viajera por los pueblos
  4. Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
  5. Una nueva centenaria para la provincia de Zamora: el siglo de luz, magisterio y labores de Rosa Carbajal
  6. ¿Por qué rechazar un centro de datos que creará cientos de empleos en Zamora? Estas son las alegaciones de los que se oponen al proyecto
  7. Muere una mujer tras recibir un disparo de su pareja mientras cazaban en Palencia
  8. El cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad

Nueva propuesta infantil para que los niños zamoranos descubran el comercio de proximidad

Nueva propuesta infantil para que los niños zamoranos descubran el comercio de proximidad

Investigan un presunto caso de pederastia en el seno de la Iglesia en Zamora

Investigan un presunto caso de pederastia en el seno de la Iglesia en Zamora

El gran gesto con la fauna de Arribes: reparten comida y agua tras el devastador incendio

El director de la CIA advirtió a Rusia contra posibles ataques a la OTAN en su visita a Moscú

El director de la CIA advirtió a Rusia contra posibles ataques a la OTAN en su visita a Moscú

Gerardo Hernández reclama un compromiso político sobre el nuevo pabellón en la ciudad

Gerardo Hernández reclama un compromiso político sobre el nuevo pabellón en la ciudad

Zamora tendrá una tarde de "quita y pon": sol, nubes, viento y algún chubasco débil

Zamora tendrá una tarde de "quita y pon": sol, nubes, viento y algún chubasco débil

El Caja Rural CB Zamora, anfitrión de la Copa de Castilla y León: fechas, horarios y rivales

El Caja Rural CB Zamora, anfitrión de la Copa de Castilla y León: fechas, horarios y rivales

DIRECTO | Mónica García comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Mónica García comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta
Tracking Pixel Contents