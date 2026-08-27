Decoración
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el purificador de aire más potente y barato del mercado: con 3 niveles de ventilación y función de temporizador ajustable
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su sección de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete enamorar a todos sus clientes. Se trata del purificador de aire LIVARNO, un aparato que destaca por su potencia, ventilación y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que permite ahorrar espacio gracias a su diseño compacto y moderno. El aparato dispone de un sistema de filtrado eficiente (EPA 12) para una mejor calidad del aire en interiores de hasta 14m².
Otro de sus puntos fuertes es que ofrece una purificación de aire hasta 5 veces por hora, ideal para no abrir ventanas durante el invierno. Asimismo, incluye 3 niveles de ventilación y función de temporizador ajustable.
Con respecto al mantenimiento, incluye filtro de partículas e indicador de cambio para evitar un deterioro del aparato a causa del uso. El fabricante señala que dispone de base con tacos antideslizantes, así como opción de montaje en pared.
Alta demanda
La combinación de **calidad, potencia y un precio de tan solo 59,99 euros **apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este potente purificador de aire que promete convertirse en uno de los productos estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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