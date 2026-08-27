El cambio que te puede hacer ahorrar más de 80 euros al mes en la factura de la luz

Cuando el calor empieza a dar una tregua, el aire acondicionado deja de ser imprescindible durante algunas horas. Y ese cambio, aparentemente pequeño, puede tener una diferencia importante en el gasto eléctrico de casa.

Los cálculos proceden de Selectra, que compara cuánto cuesta utilizar el aire acondicionado y distintas opciones de ventilación cuando las temperaturas permiten prescindir de la refrigeración durante parte del día.

Cuatro horas de aire acondicionado cuestan 1,52 euros

Según los cálculos de Selectra, mantener el aire acondicionado encendido durante cuatro horas por la mañana supone un gasto aproximado de 1,52 euros.

Para ese mismo periodo, un ventilador de techo tendría un coste de 0,08 euros y un ventilador portátil, de 0,12 euros.

La diferencia supone una reducción aproximada del 95% si se sustituye el aire acondicionado por un ventilador de techo durante esas cuatro horas. En el caso del ventilador portátil, el ahorro ronda el 92%.

Dormir fresco: de 2,85 euros a menos de 25 céntimos

La diferencia también se traslada a las horas de descanso. Selectra estima que mantener el aire acondicionado encendido durante toda la noche cuesta 2,85 euros, frente a los 0,16 euros de un ventilador de techo y los 0,23 euros de uno portátil.

El gasto puede reducirse alrededor de un 94% con un ventilador de techo y aproximadamente un 92% con uno portátil.

Si esta diferencia se mantuviera durante 30 noches, el coste estimado sería de 85,50 euros con aire acondicionado, 4,80 euros con ventilador de techo y 6,90 euros con ventilador portátil. La diferencia podría superar los 80 euros al mes.

Agosto llega con un precio de la luz más alto

El cambio de temperaturas coincide, además, con un mes en el que el precio medio de la electricidad es más elevado. En palabras de Selectra, agosto registra hasta la fecha un precio medio de 0,168 euros por kWh, frente a los 0,136 euros por kWh de agosto del año pasado.

Esto supone un incremento aproximado del 23,5% interanual.

Desde Selectra recomiendan adaptar el sistema de refrigeración a las condiciones de cada momento: ventilar la vivienda durante las horas más frescas, evitar la entrada directa del sol durante el día y reservar el aire acondicionado para los periodos en los que sea realmente necesario.

Cuando las temperaturas lo permiten, recurrir a ventiladores en lugar del aire acondicionado puede ayudar a reducir el consumo y limitar el impacto del precio de la electricidad en la factura de los hogares.