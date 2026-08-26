Trucos para ahorrar en las próximas vacaciones y no gastarte un dineral

Ir de vacaciones sin volver arruinado es posible, aunque cada vez sea más complicado. La cuesta de septiembre está a la vuelta de la esquina y tras comprobar el estado de cuenta corriente, quizá te estés arrepintiendo de algunos gastos "extra" de este verano.

La solución no está en no volver a irte de vacaciones, eso jamás, sino en planificar mejor los gastos para no quedarnos con la sensación de que el presupuesto se nos ha ido de las manos. Aquí van una serie de trucos o consejos para "ahorrar" en vacaciones: