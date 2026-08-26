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Trucos para ahorrar en las próximas vacaciones y no gastarte un dineral

La previsión de gastos es imprescindible para que el desembolso no se nos vaya de presupuesto

Playa

Playa / Pedro Mina

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Isabel Rodríguez

Ir de vacaciones sin volver arruinado es posible, aunque cada vez sea más complicado. La cuesta de septiembre está a la vuelta de la esquina y tras comprobar el estado de cuenta corriente, quizá te estés arrepintiendo de algunos gastos "extra" de este verano.

La solución no está en no volver a irte de vacaciones, eso jamás, sino en planificar mejor los gastos para no quedarnos con la sensación de que el presupuesto se nos ha ido de las manos. Aquí van una serie de trucos o consejos para "ahorrar" en vacaciones:

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  • Reserva con tiempo... o haz todo lo contrario, aprovecha ofertas de última hora: si ya conoces las fechas en las que podrás irte de vacaciones, reservar vuelos y alojamiento con meses de antelación suele ser más económico. Pero si te va la aventura, la adrenalina y un poco más la improvisación, también puedes beneficiarte de auténticos chollos de última hora.
  • Fechas en "temporada baja". Si tu disponibilidad te lo permite y puedes viajar más allá de julio y agosto, los precios suelen ser menores que en temporada alta.
  • Compara antes de reservar. Revisa varias plataformas y visita la web directa de los hoteles, hostales o albergues. Si haces la reserva directamente con ellos te premiarán con un descuento o un desayuno gratis en muchas ocasiones.
  • Fija un presupuesto diario. Ten un poco más de control sobre tus gastos: comida, transporte, ocio, caprichos, etc.
  • Al hilo de los caprichos... evita las compras compulsivas y no lleves souvenirs para toda la familia.
  • Utiliza transporte público. Aunque pierdas un poco más de tiempo buscando la ruta de bus o metro que te lleva hasta el lugar donde quieres, el transporte público es más económico que el privado.
  • Busca actividades gratuitas: playas, rutas, parques, mercados, eventos al aire libre y un sinfín de planes.

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