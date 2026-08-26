Los pequeños gastos que parecen inofensivos pero pueden vaciar tu bolsillo cada mes.

Cuando pensamos en ahorrar, solemos fijarnos en los gastos grandes: el alquiler, el coche, las vacaciones o una compra importante. Sin embargo, buena parte del dinero que se va cada mes desaparece en gestos mucho más pequeños. Son cosas que hacemos casi en automático y que, precisamente por eso, pasan desapercibidas.

Ir al supermercado sin lista, y peor todavía si es con hambre, suele salir caro . Es más fácil caer en productos que no estaban previstos, caprichos o formatos que luego ni siquiera se terminan.

. Es más fácil caer en productos que no estaban previstos, caprichos o formatos que luego ni siquiera se terminan. También están esos pequeños cobros que casi nunca revisamos: comisiones, gastos de envío, recargos o penalizaciones . Por separado parecen poca cosa, pero cuando se repiten varias veces al mes terminan sumando bastante más de lo que creemos.

. Por separado parecen poca cosa, pero cuando se repiten varias veces al mes terminan sumando bastante más de lo que creemos. Otro clásico es comprar algo “por si acaso” . Una prenda para una ocasión que quizá no llegue, un utensilio que algún día podríamos necesitar o un producto que parece práctico en el momento. Muchas veces ese “por si acaso” acaba guardado durante meses sin estrenarse.

. Una prenda para una ocasión que quizá no llegue, un utensilio que algún día podríamos necesitar o un producto que parece práctico en el momento. Muchas veces ese “por si acaso” acaba guardado durante meses sin estrenarse. La nevera es otro punto negro. Dejar que se estropee comida es una de las formas más silenciosas de perder dinero . No duele igual tirar un yogur, unas verduras o unas sobras que pagar una factura, pero al final es exactamente lo mismo: dinero que se ha gastado y no se ha aprovechado .

. No duele igual tirar un yogur, unas verduras o unas sobras que pagar una factura, pero al final es exactamente lo mismo: . Tampoco ayuda dejar que seguros, tarifas o suscripciones se renueven automáticamente sin mirar alternativas . Muchas compañías cuentan precisamente con eso, con que el cliente no revise nada y siga pagando año tras año.

. Muchas compañías cuentan precisamente con eso, con que el cliente no revise nada y siga pagando año tras año. También es frecuente quedarse con algo que “más o menos vale” . Un pantalón que no termina de quedar bien, unos zapatos incómodos o un producto que cumple a medias. No devolverlo parece más cómodo, pero si acaba sin usarse, el dinero está perdido igualmente .

. Un pantalón que no termina de quedar bien, unos zapatos incómodos o un producto que cumple a medias. No devolverlo parece más cómodo, pero si acaba sin usarse, . Y luego están los extras. Un envío urgente, una bebida, un postre, una mejora de cinco euros o una opción premium parecen cantidades pequeñas. El problema es que, al repetirse, dejan de serlo.

parecen cantidades pequeñas. El problema es que, al repetirse, dejan de serlo. Algo parecido ocurre con el coche. Usarlo para trayectos muy cortos por pura costumbre parece irrelevante, pero suma combustible, desgaste, aparcamiento y mantenimiento.

parece irrelevante, pero suma combustible, desgaste, aparcamiento y mantenimiento. Otra trampa bastante común es comprar para la persona que creemos que vamos a ser . Libros que pensamos leer, material de deporte para cuando entrenemos más, utensilios de cocina para cuando cocinemos mejor o ropa para una vida que en realidad no llevamos. La intención puede ser buena; la compra, no siempre.

. Libros que pensamos leer, material de deporte para cuando entrenemos más, utensilios de cocina para cuando cocinemos mejor o ropa para una vida que en realidad no llevamos. La intención puede ser buena; la compra, no siempre. Y están las famosas pruebas gratuitas. Registrarse, olvidarse de cancelar y acabar pagando varios meses es uno de esos gastos que se cuelan porque parecen demasiado pequeños como para preocuparse por ellos.

Ninguna de estas cosas parece un gran derroche. Ese es precisamente el problema. Son gastos que no llaman la atención, pero que juntos pueden llevarse una parte considerable del presupuesto cada mes.