Vuelves de vacaciones y tu casa es un horno: cinco consejos para evitarlo

La maleta vuelve a casa llena de ropa por lavar, recuerdos y, a veces, una sorpresa poco agradable al otro lado de la puerta: una vivienda que ha pasado días o semanas acumulando calor. Ventanas cerradas, sol y falta de ventilación pueden hacer que regresar de vacaciones sea también volver a una casa con una temperatura poco confortable.

Desde Haier HVAC Solutions proponen cinco consejos para preparar la vivienda antes de salir y para intentar refrescarla al volver. Desde proteger las ventanas hasta ventilar antes de encender el aire acondicionado, estas son sus recomendaciones.

1. Protege las ventanas que reciben más sol

Antes de salir de vacaciones, Haier HVAC Solutions recomienda bajar parcialmente las persianas, cerrar las contraventanas o desplegar los toldos en las habitaciones que reciben más horas de sol.

Las ventanas son uno de los principales puntos de entrada del calor, especialmente en las estancias orientadas al sur o al oeste.

2. Cierra las habitaciones que no necesitas utilizar

Otra de las recomendaciones es mantener cerradas las puertas de las habitaciones que no se utilizan. De esta forma, se puede limitar la acumulación y la circulación del calor entre distintas zonas de la vivienda.

Al regresar, también será más sencillo concentrar la climatización en las estancias principales, como el salón o el dormitorio, en lugar de intentar refrescar toda la casa al mismo tiempo.

3. Desconecta los aparatos que siguen generando calor

Televisores, ordenadores, cargadores, routers y otros dispositivos pueden seguir desprendiendo calor cuando permanecen enchufados o en modo de espera.

Haier HVAC Solutions aconseja desconectar aquellos aparatos que no necesitan continuar funcionando. Además de evitar consumos innecesarios, esta medida reduce una de las fuentes de calor dentro de la vivienda.

4. No dejes el aire acondicionado funcionando durante las vacaciones

Mantener la climatización encendida durante días en una vivienda vacía no es necesario, según las recomendaciones recogidas por Haier HVAC Solutions.

Como alternativa, propone programar el equipo o activarlo a distancia poco antes de regresar para que la vivienda recupere progresivamente una temperatura confortable. Las soluciones conectadas permiten controlar los equipos desde el móvil, ajustar horarios y supervisar su funcionamiento.

5. Antes de encender el aire, abre las ventanas

Al llegar a casa, la recomendación es renovar primero el aire antes de activar la climatización. Abrir ventanas situadas en lados opuestos puede favorecer la ventilación cruzada y ayudar a expulsar el aire caliente acumulado.

Este gesto resulta especialmente adecuado a primera hora de la mañana, al anochecer o cuando la temperatura exterior es inferior a la del interior. Después, Haier HVAC Solutions aconseja cerrar las ventanas, bajar las persianas y activar la climatización para evitar que vuelva a entrar el calor.