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Dos trucos de "hormiguita" que te ayudarán a ahorrar: son muy sencillos

Aplicar estos dos consejos contribuye a reducir el gasto innecesario

Una hucha de ahorro.

Una hucha de ahorro. / ClickerHappy

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Isabel Rodríguez

Todos queremos ahorrar dinero: para viajar, para comprar una casa, para comprar un bolso, para comprar un coche, para comprar la entrada de un concierto... para lo que sea.

Sin embargo, en los últimos años ahorrar se ha convertido en un ejercicio de valientes: los sueldos precarios y los precios disparados hacen que esta tarea sea bastante compleja.

No obstante, siempre podemos aplicar sencillos trucos de "hormiguita" para ir ahorrando dinero poco a poco. Cada mes no veremos una gran suma de dinero acumulada, pero tampoco nos supondrá gran esfuerzo y al cabo del año veremos los resultados. Son dos reglas muy fáciles:

Transferencia inmediata

Cuando cobres la nómina del mes, ingresa o reserva de algún modo 50 o 100 euros. Lo más fácil es que retires ese dinero y lo transfieras a otra cuenta de ahorro gratuita. Así te garantizarás no tocar ese dinero. Lo ideal es que automatices esa transferencia, no lo hagas de forma manual porque el primer mes lo harás, el segundo se te olvidará y el tercero igual ya te habrás gastado ese dinero. Si 100 euros es mucho, empieza de forma progresiva con 20 euros, no importa el importe, sino el gesto.

Funciona porque desde el día 1 del mes ya no tienes ese dinero y no te lo puedes gastar, entonces te ves obligado a vivir con el importe restante. Otro consejo es que te pongas una meta, al final todos trabajamos mucho mejor si tenemos un objetivo en mente, si tenemos la meta bien enfocada.

Martes sin compras

Elige un día: hoy por ejemplo, martes. Y elígelo como el día sin compras. Durante esta jornada no podrás gastar nada. Ni un café, ni cualquier cosa que se te antoje, ya sea una camiseta de Zara o una pequeña compra en el supermercado. Intenta cumplir tu palabra.

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Combinando estos dos trucos sencillísimos conseguirás ahorrar más de lo que imaginas para ese objetivo soñado.

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