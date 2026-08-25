Consumo
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón de espuma más cómodo y barato del mercado: garantiza un alivio óptimo del cuerpo
Un auténtico chollo que promete arrasar en ventas
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de dormitorio con el lanzamiento de una nueva promoción que garantiza la mejor conciliación del sueño. Se trata del colchón de espuma Livarno (90x190cm) , un artículo que destaca por su conformidad, calidad y precio imbatible.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de 7 zonas de confort que garantizan una postura natural en cadera, hombros y columna vertebral. Una opción ideal para el alivio de la presión en el cuerpo o para quienes buscan mejorar la posición durante las horas de descanso.
Según indica el fabricante la funda del colchón se puede dividir y quitar por completo gracias a una cremallera en los 4 lados. Además, se puede lavar a máquina hasta 60 °C y es apta para secadora. Para quienes buscan airear el colchón de forma regular, dispone de 4 cintas para girarlo y voltearlo fácilmente.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 64,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un objetivo claro: conseguir este colchón de espuma que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo haciendo clic en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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