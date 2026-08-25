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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de mano 2 en 1 más barata del mercado: viene con todos los accesorios

Está disponible en colores blanco y negro

https://www.lne.es/vida-y-estilo/decoracion/2026/07/27/manana-esperan-colas-kilometricas-lidl-132857922.html

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Daniel Cid

Si tienes que renovar tu batidora, en Lidl tienen la potente batidora de mano 2 en 1 más barata del mercado que además viene con todos los accesorios. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la batidora de mano de 600 vatios de potencia que es 2 en 1 porque puedes triturar y picar, además su velocidad es regulable sin niveles. Tiene un botón turbo para batir con impulsos de gran potencia y su pie batidor es de acero inoxidable de desmontaje rápido con un diseño especial para batir sin salpicaduras.

Viene con una picadora múltiple con 500 mililitros de capacidad útil y cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable para picar frutos secos, hierbas aromáticas y queso; además de un vaso medidor con 700 mililitros de capacidad útil y escala para medir el contenido. Además, permite cambiar rápidamente los accesorios.

Por otro lado, el vaso medidor, la picadora múltiple (sin la tapa del accionamiento) y la tapa de cierre son aptos para el lavavajillas.

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Colores

Pero volviendo a la batidora, está disponible en colores blanco y negro; y tiene un precio de 16,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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