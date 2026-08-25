Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de cocción lenta más potente y barata del mercado: disponible por menos de 25 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Emma Fernández
Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cocina con una oferta pensada para quienes buscan preparar recetas sabrosas con el mínimo esfuerzo. Se trata de la olla de cocción lenta de 3,2 litros por solo 21,99 euros, un aparato que permite cocinar a baja temperatura para conseguir platos más jugosos y llenos de sabor.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta olla es su método de cocción lenta, que trabaja a baja temperatura (entre 60 y 90 grados) para potenciar los sabores de los alimentos. Este sistema permite obtener carnes especialmente tiernas y facilita que las hierbas y especias impregnen mejor cada receta.
Además, la cocción suave ayuda a conservar mejor las vitaminas, los minerales y el aroma de las verduras, convirtiéndose en una opción interesante para quienes buscan una cocina más saludable.
El aparato incorpora una olla de cerámica extraíble, que facilita tanto la preparación como la limpieza, y dispone de dos niveles de cocción (medio y alto), además de una función para mantener el calor, ideal para servir la comida cuando se desee sin que pierda temperatura.
Con una capacidad aproximada de 3,5 litros, una potencia de 200 W y tres patas antideslizantes para ofrecer mayor estabilidad durante su uso, esta olla está pensada para cocinar cómodamente en el día a día.
Alta demanda
Su capacidad, las ventajas de la cocción lenta y un precio de 21,99 euros hacen prever que esta olla será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. No esperes más, ¡pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
Fuente: La Nueva España
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