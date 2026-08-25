Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel de la Policía Municipal de ZamoraIncendio de Villalcampo en ZamoraMuerte de Casto López CañibanoEscuela Municipal de Teatro de Zamora
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de cocción lenta más potente y barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cocina con una oferta pensada para quienes buscan preparar recetas sabrosas con el mínimo esfuerzo. Se trata de la olla de cocción lenta de 3,2 litros por solo 21,99 euros, un aparato que permite cocinar a baja temperatura para conseguir platos más jugosos y llenos de sabor.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta olla es su método de cocción lenta, que trabaja a baja temperatura (entre 60 y 90 grados) para potenciar los sabores de los alimentos. Este sistema permite obtener carnes especialmente tiernas y facilita que las hierbas y especias impregnen mejor cada receta.

Además, la cocción suave ayuda a conservar mejor las vitaminas, los minerales y el aroma de las verduras, convirtiéndose en una opción interesante para quienes buscan una cocina más saludable.

El aparato incorpora una olla de cerámica extraíble, que facilita tanto la preparación como la limpieza, y dispone de dos niveles de cocción (medio y alto), además de una función para mantener el calor, ideal para servir la comida cuando se desee sin que pierda temperatura.

Con una capacidad aproximada de 3,5 litros, una potencia de 200 W y tres patas antideslizantes para ofrecer mayor estabilidad durante su uso, esta olla está pensada para cocinar cómodamente en el día a día.

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

Su capacidad, las ventajas de la cocción lenta y un precio de 21,99 euros hacen prever que esta olla será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. No esperes más, ¡pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Casto López Cañibano, jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Zamora
  2. La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
  3. Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
  4. DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
  5. Óscar Puente tras inaugurar un tramo de la A-11 se refiere al desdoblamiento de la N-122 en Zamora: 'Esto no termina aquí, tiene que llegar hasta Portugal
  6. Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
  7. Tensísimo momento en el concurso de cortes de Fermoselle, con dos personas heridas y varios atendidos
  8. Declarado un incendio de nivel 2 entre Villalcampo y Muelas del Pan: confinado Ricobayo

Segundo intercambio de cromos entre los más pequeños de Sayago

Segundo intercambio de cromos entre los más pequeños de Sayago

UGT reivindica un gran Pacto de Estado contra los incendios y denuncia las condiciones "caóticas" de los bomberos forestales en Zamora

UGT reivindica un gran Pacto de Estado contra los incendios y denuncia las condiciones "caóticas" de los bomberos forestales en Zamora

La certificación final de la obra del nuevo cuartel policial de Zamora ya está hecha, ¿cuándo entra en servicio?

La certificación final de la obra del nuevo cuartel policial de Zamora ya está hecha, ¿cuándo entra en servicio?

Más de un millar de actividades para alcanzar un envejecimiento saludable de la población de Castilla y León

Más de un millar de actividades para alcanzar un envejecimiento saludable de la población de Castilla y León

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

El "Jaleo Fest" regresa el 5 de septiembre con cartel internacional para atraer a todos los públicos

El "Jaleo Fest" regresa el 5 de septiembre con cartel internacional para atraer a todos los públicos

El secador moldeador estilo Dyson que más recomiendan los peluqueros está por solo 48 euros

El secador moldeador estilo Dyson que más recomiendan los peluqueros está por solo 48 euros

Cuenta atrás para Las Victorias: Puebla de Sanabria ultima los preparativos de sus fiestas patronales

Cuenta atrás para Las Victorias: Puebla de Sanabria ultima los preparativos de sus fiestas patronales
Tracking Pixel Contents