Moda
Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las elegantes sandalias más baratas del mercado: disponibles por menos de 5 euros
Hay para elegir los colores marrón, gris y negro
Daniel Cid
En verano uno de los calzados que más se utilizan son las sandalias, y en Action tienen las más elegantes y baratas del mercado, porque cuestan menos de 5 euros.
Se trata de unas sandalias para hombre con suave plantilla para mayor comodidad, suela resistente con buen agarre y son geniales para casa o las vacaciones.
Y es que estas sandalias para hombre combinan comodidad y estilo. Son ideales para casa, el jardín o las vacaciones. La suela resistente proporciona un buen agarre y la suave alfombrilla proporciona una sensación de relajación en cada paso.
Además, gracias a su sencillo diseño, combinan con cualquier conjunto. Ideales para el uso diario y fáciles de limpiar.+
Colores y tallas
Están disponibles en colores marrón, gris y negro, en las tallas de la 41 a la 45. Y lo mejor de todo es su precio, ya que antes costaban 5,99 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un descuento del 16 por ciento y se queda en solo 4,99 euros.
Fuente: La Nueva España
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