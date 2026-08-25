Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos millones para las aceras en los barrios zamoranos de San Lázaro y Pinilla: estas son las calles para las que se aprueban las obrasUGT reivindica un gran Pacto de Estado contra los incendios y denuncia las condiciones "caóticas" de los bomberos forestales en ZamoraLa Vera Cruz de Zamora celebra la Exaltación el próximo 13 de septiembreEl cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad
instagramlinkedin

Moda

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las elegantes sandalias más baratas del mercado: disponibles por menos de 5 euros

Hay para elegir los colores marrón, gris y negro

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las elegantes sandalias más baratas del mercado: disponibles por menos de 5 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las elegantes sandalias más baratas del mercado: disponibles por menos de 5 euros. / Action

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

En verano uno de los calzados que más se utilizan son las sandalias, y en Action tienen las más elegantes y baratas del mercado, porque cuestan menos de 5 euros.

Se trata de unas sandalias para hombre con suave plantilla para mayor comodidad, suela resistente con buen agarre y son geniales para casa o las vacaciones.

Y es que estas sandalias para hombre combinan comodidad y estilo. Son ideales para casa, el jardín o las vacaciones. La suela resistente proporciona un buen agarre y la suave alfombrilla proporciona una sensación de relajación en cada paso.

Además, gracias a su sencillo diseño, combinan con cualquier conjunto. Ideales para el uso diario y fáciles de limpiar.+

Noticias relacionadas y más

Colores y tallas

Están disponibles en colores marrón, gris y negro, en las tallas de la 41 a la 45. Y lo mejor de todo es su precio, ya que antes costaban 5,99 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un descuento del 16 por ciento y se queda en solo 4,99 euros.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Casto López Cañibano, jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Zamora
  2. La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
  3. Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
  4. DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
  5. Óscar Puente tras inaugurar un tramo de la A-11 se refiere al desdoblamiento de la N-122 en Zamora: 'Esto no termina aquí, tiene que llegar hasta Portugal
  6. Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
  7. Tensísimo momento en el concurso de cortes de Fermoselle, con dos personas heridas y varios atendidos
  8. Declarado un incendio de nivel 2 entre Villalcampo y Muelas del Pan: confinado Ricobayo

El Zamora CF, de camino a la liga con una sonrisa

El Zamora CF, de camino a la liga con una sonrisa

Niños y niñas que se benefician de África Acoge

Niños y niñas que se benefician de África Acoge

Música, peñas y mucha diversión en las fiestas de Santibáñez de Tera

Música, peñas y mucha diversión en las fiestas de Santibáñez de Tera

El cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad

El cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad

La etapa 4 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 4 de la Vuelta a España, en imágenes

El mercado artesanal de Carbajosa estrena veteranía este sábado

El mercado artesanal de Carbajosa estrena veteranía este sábado

La surrealista boda de Mariola Orellana y Antonio Carmona: un pañuelo, una grúa y menos de 20 invitados

La surrealista boda de Mariola Orellana y Antonio Carmona: un pañuelo, una grúa y menos de 20 invitados

Estos son los pueblos de Aliste que todavía están de fiestas

Estos son los pueblos de Aliste que todavía están de fiestas
Tracking Pixel Contents