No dejes que los mosquitos arruinen la cena en tu jardín: a menos de 50 céntimos la vela de citronela

Son baratas, efectivas contra los mosquitos y monísimas para adornar el jardín. Action tiene a la venta las velas perfumadas de citronela más monas y económicas del mercado: un pack de 6 velas por apenas 2,69 euros, es decir, cada vela cuesta 0,45 céntimos.

Estas velas vienen con un diseño ideal para jardín, recubiertas con una pequeña maceta decorativa tanto para interior como para exterior. La fragancia cítrica fresca que desprenden logra un ambiente instantáneo de hasta 6 horas de duración.

"El fresco aroma a cítricos crea un ambiente acogedor enseguida y los tarros son muy bonitos como decoración", explican. Son idóneos para las noches de verano al aire libre o simplemente en casa para crear un ambiente alegre. "Arden de manera uniforme y son fáciles de colocar donde quieras crear un ambiente especial", proponen.

Velas de citronela. / Action

Si lo prefieres, también tienes otras opciones de vela de citronela en tarro de vidrio, espirales, sprays o velas de té, entre otras muchos modelos y precios, pero siempre a bajo coste. Y es que en Action puedes encontrar casi de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. Pero siempre muy barato en sintonía con su eslogan 'Pequeños precios y grandes sonrisas', pero: ¿cómo lo hacen?. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan.