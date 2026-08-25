El café frío listo para beber que puede llevar casi 19 gramos de azúcar

Agitar, abrir y beber. Los cafés fríos listos para tomar se han convertido en una opción cómoda para quienes quieren un café fuera de casa, pero detrás de envases aparentemente similares hay diferencias importantes. La OCU ha analizado 91 productos y solo seis han obtenido la consideración de buena elección en su Escala Saludable.

El estudio reúne 33 bebidas Latte, 22 Cappuccino, 18 Macchiato, 13 Espresso y cinco Protein. Hay versiones clásicas, aromatizadas, descafeinadas, sin lactosa y veganas, pero los resultados cambian notablemente de unas a otras.

Una botella puede aportar alrededor de 19 gramos de azúcar

Uno de los principales problemas detectados por la OCU está en el azúcar. Estas bebidas contienen una media de 7,6 gramos por cada 100 mililitros. Los Cappuccino son los más azucarados, con una media de 9,2 gramos, mientras que las variedades Protein se quedan en 3,6 gramos.

También influye el sabor. Los cafés aromatizados, como los de vainilla, caramelo o avellana, alcanzan una media de 8,5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, frente a los 7,7 gramos de las variedades clásicas.

La mayoría de estos productos se vende en formatos de unos 230 o 250 mililitros pensados para consumir de una vez. Según los datos de la OCU, una bebida de 250 mililitros aporta de media alrededor de 19 gramos de azúcar y más de 150 calorías.

El análisis también revela que solo 19 de los 91 productos están libres de aditivos. El carragenano es el más frecuente y aparece en más de la mitad de las bebidas estudiadas.

Solo seis productos son una buena elección

De los 91 cafés analizados, 49 obtienen una valoración de elección aceptable y 36 son considerados una mala elección. Ninguno alcanza la categoría de muy buena elección saludable.

Cappuccino y Macchiato presentan las medias calóricas más altas y más de la mitad de todos los productos analizados obtiene una D o una E en Nutri-Score. Los Macchiato concentran seis de las once peores calificaciones del estudio.

En el otro extremo, los Espresso y Protein consiguen los mejores resultados nutricionales. Los Espresso, además, presentan en general recetas más sencillas y son el grupo con menos aditivos.

Entre los productos mejor valorados por la OCU figuran Kaiku Caffè Solo largo sin azúcar y Kaiku Caffè Latte sin Azúcares Añadidos, ambos con 77 puntos sobre 100 en su Escala Saludable. También destacan Kaiku Caffè Latte Descafeinado, con 76 puntos, y Kaiku Caffè Latte Protein Coffee Doble Cero, con 73.

La diferencia, según el análisis de la OCU, puede estar en algo tan sencillo como mirar más allá del café y comprobar el azúcar, los aditivos y el resto de ingredientes antes de agitar, abrir y beber.