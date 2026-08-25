El armario "ganga" de Ikea: más de 50 euros de rebaja hasta agotar existencias

Se acerca el final del verano y con él un nuevo cambio de armario para ir sacando prendas que abriguen un poco más de cara al otoño. Cada vez que hacemos esta operación, muchos nos damos cuenta de la gran cantidad de ropa que tenemos (y no nos ponemos) y del poco espacio que queda disponible en la habitación. Aquí se crea un dilema de necesidades entre comprar menos ropa o comprar más muebles de almacenamiento y, de forma contraria a la lógica, la mayoría de veces nos decantamos por la segunda opción: más almacenaje.

Por eso, si estás buscando armario, esta opción de Ikea te puede interesar mucho ya que el ahorro es de más de un billete de 50 euros. En la sección outlet de Ikea encontramos un armario con 4 puertas en color blanco/Fonnes blanco con un 22% de descuento. Su precio original era de 245 euros y ahora es de 191 euros, por lo que puedes ahorrar 54 euros antes de que se agoten las existencias.

Tiene unas dimensiones de 160x57x181 cm y como explican desde Ikea, el almacenaje PLATSA puedes crear "soluciones" altas o bajas, para aprovechar toda una pared o el hueco que queda bajo un techo abuhardillado. "Se monta en pocos minutos con un simple clic", publicitan. Añade puertas y separadores de interior según tus necesidades.

Armario del outlet de Ikea. / Ikea

Opiniones de los clientes

Los clientes que ya han comprado este producto destacan que "es un armario sencillo" y por lo que cuesta hace "sobradamente" su función: "Lo monté sola y me costó un poco pero fue entretenido. Es verdad que la lona de atrás cuesta ponerla, tienes que pillarle el truco para que ceda bien", explica una compradora. "El armario muy bien, el montaje sencillo, rápido y limpio. Buen armario, no es muy alto pero está bien, fácil montaje y rápido", añade otra.

Una de las opiniones incide en la complejidad de montaje de la parte de atrás: "El montaje de la trasera del armario es desesperante: el carril por donde tendría que deslizarse no es suficientemente limpio, los agujeros donde tienen que meterse los tornillos no coinciden (¡sorpresa! No están bien cortados los tableros y hay diferencias que dificultan el ensamblado). Cuando pones la estructura de pie, te das cuenta de que no cuadran los costados, y ¡de nuevo sorpresa! Hay una diferencia de 3 cm entre uno y otro. El precio que tiene esta 'solución' dista mucho de la calidad de los materiales y el montaje, que resulta endeble. Recomiendo otro tipo de armarios, yo he aprendido que Platsa nunca más", concluye.