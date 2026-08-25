Adicción a los videojuegos: los mecanismos que familiarizan a los menores con las apuestas

Hay partidas que no terminan cuando el jugador apaga la pantalla. Recompensas que aparecen de forma imprevisible, monedas que sustituyen al dinero real, ventajas que se desbloquean pagando y ofertas diseñadas para que la oportunidad parezca a punto de desaparecer forman parte de algunas de las mecánicas analizadas por Eurídice Cabañes en una entrevista publicada por el Centro Informativo de Adicciones de adictalia.es (CIAA).

La doctora en Filosofía de la Tecnología y codirectora de ArsGames responde a una pregunta directa sobre si los videojuegos emplean mecanismos que pueden fomentar la práctica de apostar. Su respuesta es contundente: "Claramente, en un contexto donde las restricciones publicitarias sobre el juego de azar son cada vez más estrictas, estas mecánicas permiten a las empresas crear hábitos de consumo y familiarizar a los menores con las dinámicas de apuestas".

Según explica Cabañes al CIAA, aunque estas prácticas no se presentan abiertamente como juegos de azar, muchas "comparten los mismos principios psicológicos y conductuales" y pueden establecer una base que facilite la transición hacia el juego de azar en la adultez.

Recompensas que hacen volver a jugar

Entre los mecanismos que analiza la experta se encuentran los patrones de refuerzo, sistemas diseñados para recompensar estratégicamente al jugador y fomentar la repetición de determinadas acciones. Pueden adoptar la forma de puntos, objetos virtuales, logros o recompensas aleatorias.

Cabañes explica que los refuerzos variables, como los presentes en las loot boxes o cajas botín, generan un efecto que compara con el de las máquinas tragaperras: el jugador continúa jugando o gastando dinero esperando "el próximo gran premio".

También aparecen otras fórmulas, como las recompensas diarias y los eventos limitados, que incentivan la conexión frecuente; el grinding, basado en tareas repetitivas para avanzar; o los sistemas sociales que pueden generar presión para mantenerse activo dentro de un grupo.

En palabras de la experta, la intención principal de estos patrones es mantener al jugador comprometido y maximizar el tiempo que dedica al juego. Cuando se integran con fines económicos, añade, pueden dirigirse también hacia sistemas de monetización.

Monedas virtuales y ventajas de pago

La entrevista del Centro Informativo de Adicciones de Adictalia también aborda las monedas virtuales y el sistema conocido como pay to win. Sobre las primeras, Cabañes comenta que utilizar nombres distintos al dinero real puede crear una separación psicológica entre el gasto y su valor en euros.

Además, estas monedas pueden venderse en cantidades que no coinciden exactamente con los precios de los artículos dentro del juego, lo que, según describe, dificulta calcular cuánto se está gastando realmente.

En el caso del pay to win, la experta señala que se trata de estrategias de monetización en las que quienes pagan pueden obtener ventajas dentro del juego. Estas fórmulas pueden generar presión sobre quienes no realizan compras y combinarse con ofertas temporales, contenidos exclusivos o una progresión gratuita cada vez más lenta.

Al final, Cabañes vuelve a la idea que atraviesa toda su conversación con el CIAA: estas mecánicas, presentes en videojuegos accesibles también para jóvenes y menores, pueden crear hábitos de consumo y familiarizarlos con dinámicas que comparten principios psicológicos y conductuales con los juegos de azar.