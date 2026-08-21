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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más potente del mercado: incluye temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz con conexión bluetooth y batería de días más barato: por solo 14,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz con conexión bluetooth y batería de días más barato: por solo 14,99 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas en cuestión de pocas horas. Se trata del microondas negro Silvercrest, un pequeño electrodoméstico que destaca por su potencia, versatilidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su versatilidad: sirve para congelar y descongelar. Incluye 6 niveles de potencia para ajustar el grado de cocción en función de las necesidades del producto.

El microondas cuenta con un tiempo ajustable de 0 a 30 minutos, lo que garantiza máxima precisión durante el proceso de elaboración. Además, tiene un temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción para evitar quemaduras o auténticos desastres en la cocina.

Con respecto a su funcionamiento es bastante sencillo: el aparato dispone de mandos giratorios para ajustar el tiempo y la potencia.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes, ya que está compuesto por unos pies antideslizantes que garantizan máxima sujeción del aparato, evitando caídas o roturas difíciles de reparar.

Microondas negro

Microondas negro / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio de tan solo 44,99 euros hace prever que a partir de mañana este artículo se convertirá en uno de los más buscados en Lidl. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

Fuente: La Nueva España

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