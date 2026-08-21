Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles en varios colores por menos de 5 euros
Una compra inteligente
Daniel Cid
Si quieres ir con la música a todas partes, en Action venden los auriculares inalámbricos más baratos del mercado. Están disponibles en varios colores y cuestan menos de 5 euros, una compra inteligente. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.
Se trata de unos auriculares inalámbricos Solix SL-300 con los que tendrás hasta 28 horas de diversión con el estuche de carga. Además, tienen control táctil para la máxima comodidad y la carga completa es en 3 horas.
Disfruta de tu música favorita sin necesidad de cables con los auriculares inalámbricos Solix True SL-300. Gracias al estuche de carga, tendrás hasta 28 horas de reproducción. Con el práctico control táctil puedes cambiar de número o contestar llamadas sin esfuerzo.
Colores
Está disponible en colores beige, negro, verde y blanco; y su precio original era de 6,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 28 por ciento de descuento, con lo que se queda en 4,99 euros.
Fuente: La Nueva España
- El centro de datos proyectado en Zamora Norte consumirá casi tanta agua como toda la población de la capital: preocupación vecinal por el megaproyecto
- Nuevas placas en las calles de Zamora: qué significan y a dónde llevan
- Arancha Calle Abad, la toresana que triunfa en las redes hablando de cocina: «Detrás de unos minutos de vídeo hay muchísimas horas de trabajo»
- ¿Cuánta cocaína mueve Zamora? El dato de las incautaciones que dispara todas las cifras
- El pinillejo Deominio Casas, padre del periodista David Casas, quiso ser torero
- Javier Páez, decepcionado con la campaña de socios del Zamora CF: 'Floja, muy floja
- Alcañices rinde homenaje a Verónica Fernández Anta: la nieta del ilustre “Rey de Alcorcillo”
- Villanueva del Campo 'ruega' a sus vecinos que no reciclen ante el 'colapso' de la recogida de contenedores