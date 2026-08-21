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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles en varios colores por menos de 5 euros

Una compra inteligente

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cafetera 2 en 1 más barata del mercado: es ideal para hacer café helado

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cafetera 2 en 1 más barata del mercado: es ideal para hacer café helado

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Daniel Cid

Si quieres ir con la música a todas partes, en Action venden los auriculares inalámbricos más baratos del mercado. Están disponibles en varios colores y cuestan menos de 5 euros, una compra inteligente. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.

Se trata de unos auriculares inalámbricos Solix SL-300 con los que tendrás hasta 28 horas de diversión con el estuche de carga. Además, tienen control táctil para la máxima comodidad y la carga completa es en 3 horas.

Auriculares

Auriculares / Action

Disfruta de tu música favorita sin necesidad de cables con los auriculares inalámbricos Solix True SL-300. Gracias al estuche de carga, tendrás hasta 28 horas de reproducción. Con el práctico control táctil puedes cambiar de número o contestar llamadas sin esfuerzo.

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Colores

Está disponible en colores beige, negro, verde y blanco; y su precio original era de 6,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 28 por ciento de descuento, con lo que se queda en 4,99 euros.

Fuente: La Nueva España

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