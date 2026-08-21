Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Despistaos previa a su concierto en ToroForgarero busca evitar incendios en SanabriaVacas sueltas en Cobreros, SanabriaEl guardia civil destinado en Zamora que mató a su mujer había viajado a Asturias antes
instagramlinkedin

Colas kilométricas esta semana en Aldi para probar la edición limitada de los pasteles virales con forma de fruta por menos de 2 euros

Los bocados de tarta que se popularizaron en París se venden en cafeterías especializadas por seis euros

Exterior de un supermercado ALDI.

Exterior de un supermercado ALDI.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Valeria Montero

Cada bocado de tarta con forma de fruta, inspirado en los que elabora el confitero Cedric Grolet  en París, cuestan seis euros. Se venden en muchas confiterías de toda España. Todo el mundo quiere probar los pasteles virales que parecen un mango, una mandarina, una manzana o una cereza, pero no lo son. Y ahora se pueden conseguir en Aldi por 1.39 euros la unidad.

Son novedad en Aldi y son una edición limitada por lo que no es de extrañar que se generen colas en los establecimientos de este supermercado para probar los que llaman "Helados asiáticos".

En Aldi están disponibes en tres sabores: limón, mango y piña. "Están de locos", comentan quienes los han probado.

Los pasteles virales que vienen de París

No hace falta coger un vuelo a París para probar este postre. "Crujientes por fuera, cremosas por dentro y tan bonitas que casi da pena comerlas… casi", anuncian los responsables del establecimiento.

Noticias relacionadas y más

En Oviedo, cerca de catedral, Coffee Stories, también sirve los postres del momento a seis euros cada pieza. Tienen mango, mandarina, frambuesa, limón, avellana o arándano. Todas las elaboraciones saben a la fruta que imitan pero, en realidad, están rellenos de tarta.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro de datos proyectado en Zamora Norte consumirá casi tanta agua como toda la población de la capital: preocupación vecinal por el megaproyecto
  2. Nuevas placas en las calles de Zamora: qué significan y a dónde llevan
  3. Arancha Calle Abad, la toresana que triunfa en las redes hablando de cocina: «Detrás de unos minutos de vídeo hay muchísimas horas de trabajo»
  4. ¿Cuánta cocaína mueve Zamora? El dato de las incautaciones que dispara todas las cifras
  5. El pinillejo Deominio Casas, padre del periodista David Casas, quiso ser torero
  6. Javier Páez, decepcionado con la campaña de socios del Zamora CF: 'Floja, muy floja
  7. Alcañices rinde homenaje a Verónica Fernández Anta: la nieta del ilustre “Rey de Alcorcillo”
  8. Villanueva del Campo 'ruega' a sus vecinos que no reciclen ante el 'colapso' de la recogida de contenedores

Impulso a la inserción laboral: cinco cursos gratuitos para encontrar un empleo en Zamora

Impulso a la inserción laboral: cinco cursos gratuitos para encontrar un empleo en Zamora

¿Prepara Sony un DualSense con batería reemplazable? Esto dice su patente

¿Prepara Sony un DualSense con batería reemplazable? Esto dice su patente

¿Cuántos turistas visitaron Zamora el pasado mes de julio? Pinchazo del sector hotelero, que pese a todo mantiene cifras positivas en el global del año

¿Cuántos turistas visitaron Zamora el pasado mes de julio? Pinchazo del sector hotelero, que pese a todo mantiene cifras positivas en el global del año

Rusia realiza maniobras militares en el mar de Japón en pleno aumento de tensión

Rusia realiza maniobras militares en el mar de Japón en pleno aumento de tensión

De 90 a 44 euros: Amazon rebaja a su precio mínimo esta cámara exterior con visión nocturna y detección de movimiento

De 90 a 44 euros: Amazon rebaja a su precio mínimo esta cámara exterior con visión nocturna y detección de movimiento

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

La planta que crece en maceta y se llena de flores parecidas a las petunias: perfecta para transformar un balcón pequeño

La planta que crece en maceta y se llena de flores parecidas a las petunias: perfecta para transformar un balcón pequeño

Vecinos de varios pueblos de Cobreros, desesperados con las vacas sueltas: "Un día va a pasar algo gordo"

Vecinos de varios pueblos de Cobreros, desesperados con las vacas sueltas: "Un día va a pasar algo gordo"
Tracking Pixel Contents