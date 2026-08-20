Estos son los diez "mandamientos" para ahorrar más dinero a final de mes

Finaliza agosto y la cuesta de septiembre está a la vuelta de la esquina. Este "bache financiero" nos recuerda el fin de las vacaciones de verano y la necesidad de volver a apretarse el cinturón del gasto. Tras dos meses de dispendio, septiembre pasa factura sobre todo con el inicio del curso escolar, el fin de las extras de verano (quienes las tienen) y las cuotas por ejemplo del gimnasio. Por eso se hace necesario tratar de ahorrar, una tarea cada vez más complicada debido a los bajos salarios y los altos precios.

Sin embargo, existen muchos trucos para poder ahorrar. A continuación recopilamos las reglas de ahorro más conocidas:

1. Regla 50/30/20

Es una de las más populares. Es adecuada si tienes ingresos estables.

50 % para necesidades (alquiler, comida, transporte, facturas).

30 % para deseos (ocio, restaurantes, compras).

20 % para ahorro o pago de deudas.

2. Regla 70/20/10

70 % para gastos del día a día.

20 % para ahorro e inversiones.

10 % para donaciones, ocio extra o amortizar deudas.

Es útil para quienes ya controlan bien sus gastos.

3. Regla 80/20

Muy sencilla. Ideal si buscas un sistema fácil de mantener.

Ahorra el 20 % de tu sueldo en cuanto lo recibas.

Vive con el 80 % restante.

4. Método "Págate primero"

Antes de pagar cualquier otro gasto, transfiere una cantidad fija a una cuenta de ahorro (por ejemplo, 100 € o el 15 % de tu nómina). Lo que queda es tu presupuesto disponible.

5. Regla del ahorro por porcentajes progresivos

Empieza ahorrando un porcentaje pequeño (5 %, por ejemplo) y aumenta un 1 % cada pocos meses o cuando suban tus ingresos.

6. Reto de las 52 semanas

Empiezas ahorrando una pequeña cantidad la primera semana y la aumentas cada semana. También puedes hacerlo al revés (empezando por la cantidad más alta) si te resulta más cómodo.

7. Regla de las 24 o 48 horas

Antes de realizar una compra no imprescindible:

Espera 24 horas (compras pequeñas).

Espera 48 horas o más (compras caras).

Este tiempo ayuda a evitar compras impulsivas.

8. Presupuesto base cero

Asignas una función a cada euro que ingresas (gastos, ahorro, inversión o pago de deudas) hasta que no quede dinero "sin destino".

9. Método de sobres

Divide el dinero destinado a distintas categorías (alimentación, ocio, transporte, etc.) en sobres físicos o virtuales. Cuando un sobre se acaba, dejas de gastar en esa categoría hasta el mes siguiente.

10. Regla del 1 %

Si un artículo cuesta más del 1 % de tu salario anual, dedica un tiempo a valorar si realmente merece la pena antes de comprarlo.

Y tú, ¿qué regla de ahorro sueles emplear o cuál te funciona mejor? Al final, el secreto de todas ellas es la constancia.