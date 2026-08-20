No pases más calor: instala una máquina de aire acondicionado, ahora de rebajas por 40 euros menos
Últimos días para aprovechar la gran rebaja y no pasar más calor en casa
Las olas de calor son cada vez más frecuentes y las temperaturas asfixiantes. De ahí que mantener la casa "fresca" sea haya convertido en un auténtico desafío. Además de aplicar pequeños trucos de siempre como ventilar por la noche, quitar alfombras o apagar interruptores para no incrementar el calor, cada vez parece más necesario tener una máquina de aire acondicionado en la vivienda para garantizar un mayor confort.
Como es habitual en cualquier otra adquisición, el desembolso económico puede ser un escollo. Sin embargo, el final del verano suele ser un momento oportuno para aprovecharse de grandes ofertas gracias a la liquidación de los artículos de temporada. Es el caso de una máquina de aire acondicionado del Leroy Merlín, rebajada ahora 40 euros.
El pack de aire acondicionado monosplit HTW HTWS035IX39PLUS2 ofrece 3.5 kW de refrigeración (3.025,97 frig/h) y 3.8 kW de calefacción. Tiene un consumo anual de 145 kWh (frío) y 729 kWh (calor) y viene con Wi-Fi integrado para su control remoto. Posee un modo silencio, inclute un mando y, además, es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.
Las dimensiones de la unidad interior son de 81,3x28,9x20,1 cm y las de la unidad exterior 76,5x55,5x30,3 cm. Según explican desde el Leroy, es ideal para estancias de hasta 23 m² como dormitorios o salones. "Este sistema asegura confort y optimiza el consumo energético gracias a su control inteligente y alta eficiencia", expresan.
Su precio original era de 379 euros y ahora es de 339 euros, es decir, 40 euros menos. La oferta caduca el próximo 24 de agosto, por lo que apenas quedan unos días para que la promoción conluya.
Lo compro pero... ¿quién lo instala?
Si deseas que Leroy Merlin te haga la instalación del aparato, también puedes contratar el servicio con ellos por 405 euros. Este precio incluye la instalación de unidad interior y exterior de equipos de hasta 3000 frigorías, pero no se incluye trabajos en altura ni medios auxiliares. Puedes consultar todas las condiciones en su web.
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