Esta es la palabra más larga del mundo y tiene casi 190.000 letras

La pregunta parece sencilla, pero encontrar la palabra más larga del mundo no lo es tanto. Cada idioma tiene sus propias reglas para formar palabras y algunas lenguas, como el alemán, permiten unir diferentes conceptos en un único término. Babbel repasa algunas de las palabras más extensas de siete idiomas antes de llegar al término que aparece como récord mundial.

En español, la palabra más larga del diccionario de la Real Academia Española es electroencefalografista, con 23 letras. Se refiere al profesional especializado en la interpretación y análisis de electroencefalogramas. Le siguen esternocleidomastoideo y anticonstitucionalidad, ambas con 22 letras.

Las palabras que desafían los límites de los idiomas

En alemán, la formación de palabras compuestas permite crear términos de una longitud extraordinaria. Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, con 37 letras, es la palabra alemana más larga con entrada en el diccionario según el texto de Babbel. El Guinness de los récords considera Rechtsschutzversicherungsgesellschaften, de 39 letras, la más larga del idioma.

El texto también recoge términos mucho más extensos creados mediante la unión de conceptos. Entre ellos aparece Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft, de 80 letras.

En francés, intergouvernementalisation tiene 26 letras, mientras que en neerlandés aparece Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden. En polaco se recoge Dziewie´cdziesieciodziewiecionarodowo´sciowymarylong y en ruso сельскохозяйственно-машиностроительный.

Los nombres geográficos también pueden alcanzar longitudes sorprendentes. El topónimo más largo del mundo según Guinness es Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitan-atahu, en Nueva Zelanda, con 85 letras.

La palabra de casi 190.000 letras

El récord mundial que recoge Babbel corresponde a Methionylthreonylthreonylglutaminylalanyl…isoleucine, el término científico utilizado para definir la titina, una proteína.

La palabra tiene nada menos que 189.819 letras, una longitud que deja muy atrás a los términos más extensos de los idiomas analizados. Algunas personas han intentado pronunciarla completa, según el texto.

Así, la palabra más larga del mundo no es un término cotidiano ni una palabra que pueda aparecer habitualmente en una conversación: es la denominación científica de una proteína.