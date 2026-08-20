Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aumento de bajas en ZamoraDrogas en ZamoraPlacas en las calles de ZamoraZamora CF vs Real Madrid CastillaJulián Rodríguez, escultor de San Miguel de la Ribera
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón de camping más barato del mercado: ideal para su uso en interiores y exteriores

Es perfecto para este verano

Tiendas de campaña en una imagen de archivo

Tiendas de campaña en una imagen de archivo / Pexels

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Estamos en verano y llegan las escapadas, por eso en Lidl tienen el colchón de camping más barato del mercado que es ideal para su uso en interiores y exteriores.

Se trata de un colchón hinchable de camping para 2 personas de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que es ideal para uso en interiores y exteriores. Su superficie de reposo es cómoda y flocada; y está fabricado en PVC resistente.

Tiene una construcción robusta Coil-Beam y cuenta con una válvula Boston. Además, aguanta hasta 300 kilos y lleva parches de reparación autoadhesivos.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Colchón.

Colchón. / Lidl

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Más barato

Pero volviendo al colchón de camping, lo mejor de todo es su precio. El precio original era de 14,99 euros, pero ahora está más barato, solo 13,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La religiosa sesnandina que dejó la Sierra de la Culebra para abrir escuelas en América
  2. La jueza absuelve al empresario acusado de defraudar 3,7 millones al Ministerio de Industria
  3. Giro radical en la investigación de un incendio forestal en Salamanca: El motorista francés detenido e ingresado en Topas queda en libertad
  4. Se esconde en una cuneta con más de 300 gramos de coca y acaba detenido en Zamora
  5. Diez trabajadores dejan el paro seis meses para realizar arreglos en edificios de la Diputación en Zamora
  6. Estos son los nuevos 'gigantes' de Toro
  7. Un pueblo de la Alta Sanabria alza la voz contra la mala calidad del teléfono e Internet: 'Gente que quería teletrabajar se tiene que marchar
  8. Muere un trabajador en Benavente atropellado por un camión

No pases más calor: instala una máquina de aire acondicionado, ahora de rebajas por 40 euros menos

No pases más calor: instala una máquina de aire acondicionado, ahora de rebajas por 40 euros menos

Juan Manuel Liquindoli, educador canino: “Los perros no aprenden solo con un ‘no’, primero hay que enseñarles la alternativa”

Juan Manuel Liquindoli, educador canino: “Los perros no aprenden solo con un ‘no’, primero hay que enseñarles la alternativa”

Un alistano dona a Mirada do Douro un mapa 1778: esta es su historia

Un alistano dona a Mirada do Douro un mapa 1778: esta es su historia

Una guía gastronómica para disfrutar de las mejores vacaciones a apenas una hora de Zamora

Una guía gastronómica para disfrutar de las mejores vacaciones a apenas una hora de Zamora

Medios nacionales colaboran en las labores de extinción del incendio de Hermisende, ya estabilizado

Medios nacionales colaboran en las labores de extinción del incendio de Hermisende, ya estabilizado

Advertencias de la Junta ante la alerta por lluvia que incluye Zamora: horas y actividades a las que estar atentos

Advertencias de la Junta ante la alerta por lluvia que incluye Zamora: horas y actividades a las que estar atentos

Más vivienda pública a precio asequible, la reivindicación que se acrecenta en Zamora con el proyecto de Monte la Reina

Más vivienda pública a precio asequible, la reivindicación que se acrecenta en Zamora con el proyecto de Monte la Reina

El lazo entre Zamora CF y Caja Rural se renueva con un objetivo claro

El lazo entre Zamora CF y Caja Rural se renueva con un objetivo claro
Tracking Pixel Contents