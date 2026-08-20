Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más potente y barata del mercado: con 10 ajustes de cocción automáticos para obtener resultados perfectos

Las freidoras de aire siguen siendo uno de los pequeños electrodomésticos más demandados y Lidl quiere volver a conquistar a los consumidores con una oferta difícil de igualar. Se trata de la freidora de aire digital Tefal Easy Fry Compact por solo 49,99 euros, un modelo pensado para preparar comidas más saludables con poco o nada de aceite.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta Tefal Easy Fry Compact es su capacidad de 3 litros, suficiente para preparar comidas para entre una y cuatro personas, todo ello en un formato compacto que ocupa poco espacio en la cocina.

La freidora permite cocinar con poco o nada de aceite, consiguiendo alimentos crujientes y reduciendo la cantidad de grasa utilizada respecto a la fritura tradicional.

Además, incorpora una pantalla táctil digital con 10 programas automáticos, que facilitan la preparación de platos como patatas fritas, pollo, pescado, pizza, verduras, nuggets, gambas, bacon, filetes o incluso postres, sin necesidad de vigilar constantemente la cocción.

Otro de sus puntos fuertes es su eficiencia, ya que, según el fabricante, permite ahorrar hasta un 70 % de energía y cocinar hasta un 39 % más rápido que un horno convencional. A ello se suma una cesta antiadherente apta para el lavavajillas, que hace que la limpieza resulte mucho más cómoda tras cada uso

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible hacen prever que esta freidora de aire será uno de los electrodomésticos más buscados de Lidl. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

Fuente: La Nueva España