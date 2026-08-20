Cinco artículos de papelería por menos de 2 euros que puedes encontrar en Action
Prepárate para la vuelta al cole o a la oficina con materiales útiles y asequibles
Agosto está a punto de llegar a su fin y la vuelta al cole o a la oficina después de las vacaciones es una realidad más cercana. En Action lo saben y la cadena holandesa ha llenado sus estanterías de un sinfín de artículos de papelería ideales y baratísimos. Aquí van cinco por menos de dos euros cada uno:
Agenda escolar
Comienza el curso bien organizado con una agenda escolar. Esta incluye una distribución semanal, mensual y diaria para una planificación clara. Además, trae varias fundas, sobres y bolsillo con cremallera para objetos sueltos. Asimismo, viene con una hoja de pegatinas, regla extraíble y pestañas para una visión general rápida.
Lámpara led
No te quedes nunca a oscuras. Añade luz adicional donde quieras con esta práctica minilámpara con USB. "Gracias a su diseño flexible, puedes orientarla exactamente como la necesites. Elige una luz blanca cálida o apuesta por una colorida iluminación ambiental RGB", explican. Es ideal para tu ordenador portátil, batería externa o escritorio, y supercompacta para llevarla a cualquier parte.
Tijeras
Un imprescindible que sabes que vas a utilizar. Este juego trae tres tijeras de acero inoxidable de distintos tamaños. Puedes elegir entre el color azul, negro o rosado.
Rotuladores para pizarra
Si tienes pizarra blanca en casa, necesitarás estos tres rotuladores o marcadores de colores. Además de incluir el soporte, viene con un bote de 100 ml de limpiador.
Bandeja para documentos
Pon orden en tu escritorio con una bandera de madera de caucho. Esta te ayuda a organizar tus folios y documentos A4. "Gracias a la parte delantera abierta, los documentos se pueden introducir y extraer fácilmente. Un complemento práctico y decorativo para cualquier escritorio, tanto en casa como en la oficina", publicitan.
En Action puedes encontrar casi de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. Y casi siempre muy barato en sintonía con su eslogan 'Pequeños precios y grandes sonrisas', pero: ¿cómo lo hacen?. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos", explican. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano", expresan.
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