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Cinco artículos de papelería por menos de 2 euros que puedes encontrar en Action

Prepárate para la vuelta al cole o a la oficina con materiales útiles y asequibles

Vuelta al Cole: papelería.

Vuelta al Cole: papelería.

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Isabel Rodríguez

Agosto está a punto de llegar a su fin y la vuelta al cole o a la oficina después de las vacaciones es una realidad más cercana. En Action lo saben y la cadena holandesa ha llenado sus estanterías de un sinfín de artículos de papelería ideales y baratísimos. Aquí van cinco por menos de dos euros cada uno:

Agenda escolar

Comienza el curso bien organizado con una agenda escolar. Esta incluye una distribución semanal, mensual y diaria para una planificación clara. Además, trae varias fundas, sobres y bolsillo con cremallera para objetos sueltos. Asimismo, viene con una hoja de pegatinas, regla extraíble y pestañas para una visión general rápida.

Agenda escolar.

Agenda escolar. / Action

Lámpara led

No te quedes nunca a oscuras. Añade luz adicional donde quieras con esta práctica minilámpara con USB. "Gracias a su diseño flexible, puedes orientarla exactamente como la necesites. Elige una luz blanca cálida o apuesta por una colorida iluminación ambiental RGB", explican. Es ideal para tu ordenador portátil, batería externa o escritorio, y supercompacta para llevarla a cualquier parte.

Lámpara led

Lámpara led / Action

Tijeras

Un imprescindible que sabes que vas a utilizar. Este juego trae tres tijeras de acero inoxidable de distintos tamaños. Puedes elegir entre el color azul, negro o rosado.

Tijeras.

Tijeras. / Action

Rotuladores para pizarra

Si tienes pizarra blanca en casa, necesitarás estos tres rotuladores o marcadores de colores. Además de incluir el soporte, viene con un bote de 100 ml de limpiador.

Rotuladores.

Rotuladores. / Action

Bandeja para documentos

Pon orden en tu escritorio con una bandera de madera de caucho. Esta te ayuda a organizar tus folios y documentos A4. "Gracias a la parte delantera abierta, los documentos se pueden introducir y extraer fácilmente. Un complemento práctico y decorativo para cualquier escritorio, tanto en casa como en la oficina", publicitan.

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Bandeja para documentos.

Bandeja para documentos. / Action

En Action puedes encontrar casi de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. Y casi siempre muy barato en sintonía con su eslogan 'Pequeños precios y grandes sonrisas', pero: ¿cómo lo hacen?. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan.

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