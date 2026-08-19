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Consumo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera de filtro más potente del mercado: con placa calefactora con revestimiento antiadherente

Un auténtico chollo que los amantes del café no podrán dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera de filtro más potente del mercado: con placa calefactora con revestimiento antiadherente

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera de filtro más potente del mercado: con placa calefactora con revestimiento antiadherente

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas por los amantes del café. Se trata de la cafetera de filtro de 1.000 W por solo 19,99 euros, un pequeño electrodoméstico pensado para preparar varias tazas de café de una sola vez y con todas las comodidades.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cafetera es su capacidad de 1,4 litros, suficiente para preparar hasta 10 tazas de café en una sola preparación.

Dispone de una placa calefactora con revestimiento antiadherente, que ayuda a mantener el café caliente durante más tiempo, y un portafiltros extraíble con sistema antigoteo, lo que permite retirar la jarra sin ensuciar la superficie.

El depósito incorpora un indicador lateral del nivel de agua, facilitando el llenado, mientras que el interruptor de encendido y apagado iluminado permite comprobar de un vistazo si el aparato está en funcionamiento.

Además, incluye una jarra de cristal, un filtro permanente reutilizable y una cuchara dosificadora para café molido, accesorios que completan el conjunto sin necesidad de realizar compras adicionales. Tanto la jarra como el portafiltros, el filtro y la cuchara son aptos para el lavavajillas, lo que simplifica la limpieza después de cada uso.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de 19,99 euros hacen prever que esta cafetera de filtro será uno de los artículos más demandados de Lidl dentro de su categoría. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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