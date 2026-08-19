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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que garantiza los mejores cortes: está disponible por menos de 10 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que garantiza los mejores cortes: está disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que garantiza los mejores cortes: está disponible por menos de 10 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su sección de menaje con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas de la semana. Se trata del juego de cuchillos para carne SILVERCREST® por solo 8,99 euros, un set pensado para quienes buscan calidad, durabilidad y un diseño elegante para la mesa.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este juego es que incluye cuatro cuchillos para carne con hojas de acero inoxidable y filo ondulado, una combinación que garantiza un corte preciso y un afilado duradero incluso con un uso frecuente.

Los cuchillos incorporan mangos ergonómicos de madera de acacia con certificación FSC®, un material que aporta un aspecto elegante y facilita un agarre cómodo y seguro durante su utilización.

Cada cuchillo cuenta con una hoja de 11,5 centímetros, un tamaño ideal para cortar carnes de todo tipo con comodidad, tanto en el día a día como en comidas especiales o barbacoas.

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Alta demanda

Su diseño Premium, su calidad y un precio de 8,99 euros hacen prever que este juego de cuchillos para carne será uno de los artículos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con un set antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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