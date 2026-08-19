Consumo
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que garantiza los mejores cortes: está disponible por menos de 10 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su sección de menaje con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas de la semana. Se trata del juego de cuchillos para carne SILVERCREST® por solo 8,99 euros, un set pensado para quienes buscan calidad, durabilidad y un diseño elegante para la mesa.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este juego es que incluye cuatro cuchillos para carne con hojas de acero inoxidable y filo ondulado, una combinación que garantiza un corte preciso y un afilado duradero incluso con un uso frecuente.
Los cuchillos incorporan mangos ergonómicos de madera de acacia con certificación FSC®, un material que aporta un aspecto elegante y facilita un agarre cómodo y seguro durante su utilización.
Cada cuchillo cuenta con una hoja de 11,5 centímetros, un tamaño ideal para cortar carnes de todo tipo con comodidad, tanto en el día a día como en comidas especiales o barbacoas.
Alta demanda
Su diseño Premium, su calidad y un precio de 8,99 euros hacen prever que este juego de cuchillos para carne será uno de los artículos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con un set antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
Fuente: La Nueva España
- La jueza absuelve al empresario acusado de defraudar 3,7 millones al Ministerio de Industria
- Muere un trabajador en Benavente atropellado por un camión
- Giro radical en la investigación de un incendio forestal en Salamanca: El motorista francés detenido e ingresado en Topas queda en libertad
- Operación salvamento de cientos de peces en ríos sanabreses
- El supuesto robo de un patinete, detonante de la multitudinaria pelea en Belver de los Montes que dejó tres heridos
- Notifican multas a más de 200 conductores en Zamora, la mayoría por la ORA: consulte si está en el listado y los motivos de la sanción
- Ocho alumnos rehabilitan el pueblo deshabitado de Otero de Sariegos a través de un Programa Mixto de Formación y Empleo
- Fallece Pedro Miguel Gallego, hijo del presidente del CD Benavente