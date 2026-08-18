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El sencillo “banco de juguetes” para mascotas que permite ahorrar dinero y darles una segunda vida

Reutilizar y compartir juguetes para perros y gatos es una forma práctica y económica de satisfacer la necesidad de novedad de las mascotas, promoviendo además la sostenibilidad

El sencillo “banco de juguetes” para mascotas que permite ahorrar dinero y darles una segunda vida

El sencillo “banco de juguetes” para mascotas que permite ahorrar dinero y darles una segunda vida

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Marina García

Zamora

Cada vez más dueños de mascotas buscan maneras de reducir gastos sin renunciar al bienestar de sus animales. Una idea sencilla y poco conocida es crear un “banco de juguetes” entre amigos, vecinos o familiares que tengan perros o gatos.

El sistema consiste en intercambiar periódicamente juguetes que estén limpios y en buen estado. De esta forma, las mascotas reciben objetos diferentes sin que sus dueños tengan que comprar juguetes nuevos constantemente.

Para muchos animales, especialmente perros y gatos, el cambio de olores, texturas y formas puede hacer que un juguete usado por otra mascota resulte mucho más interesante. Antes de intercambiarlos, eso sí, conviene revisar que no tengan piezas sueltas o desperfectos y limpiarlos adecuadamente.

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Además de ahorrar dinero, esta iniciativa permite reutilizar productos que muchas veces terminan olvidados en casa. Una pequeña idea que combina ahorro, entretenimiento y consumo más sostenible.

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