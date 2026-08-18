Garantiza la sombra de tu terraza con este chollo de final del verano: precio rebajado en casi un 60%

El comienzo del final del verano siempre trae consigo auténticos chollos de los artículos de temporada. Una de las gangas la encontramos en Leroy Merlin, uno de los buques insignia de las tiendas de decoración donde adquirir todo lo necesario para la puesta a punto de nuestros jardines o terrazas: piscinas, hamacas, muebles de almacenamiento exterior y un sinfín de complementos.

La multinacional francesa especializada en bricolaje, construcción, decoración y jardinería posee una sección donde aúna todos los accesorios incluidos en su outlet con las denominadas "ventas flash" de productos disponibles hasta fin de existencias en web y tienda durante un tiempo y stock limitado.

En esta sección encontramos uno de los chollos del verano: un toldo para garantizar la sombra en la zona que deseemos. Se llama "Vela de sombreo FBurgos" de 2x2 metros en color beige y de forma cuadrada con un gramaje de 180 g/m² y un nivel de ocultación del 75%. Está fabricada en poliéster con tratamiento anti-UV y esta vela es impermeable. En este punto, desde el Leroy Merlin destacan que es resistente al calor, al frío y al viento, asegurando su durabilidad en exteriores.

Anclaje del toldo del Leroy Merlin. / LM

Además, para que no se vuele, incluye fijaciones de cuerda para una instalación práctica. "Este producto ofrece una protección eficaz contra la radiación solar y el calor, contribuyendo a mantener un ambiente fresco. Su resistencia a las condiciones climáticas adversas minimiza el mantenimiento y prolonga su vida útil", explican. En este sentido, cabe recordar que todos los productos vendidos por Leroy Merlin y por otros vendedores tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Solo queda una treintena de toldos en stock y su precio es imbatible: un 57 % de descuento, de 44,90 euros que costaba a tan solo 18,99 euros.