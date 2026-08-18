Action tira los paneles de casa por la ventana: a 2,50 euros el listón de palillería

Acometer una reforma en vivienda puede suponer un desembolso importante para la economía de cualquier hogar. Sin embargo, transformar un pequeño rincón o estancia a bajo precio es muy sencillo con los famosos paneles de palillería. Y ahora Action los tira de precio para que aún esta pequeña intervención te cueste menos.

Si bien todos los productos de Action se venden a bajo precio, cada miércoles la cadena holandesa lanza su famosa promoción semanal con 150 nuevos productos. Durante esos días, los clientes disfrutar de productos con un precio aún más bajo de lo habitual, productos de las marcas más conocidas y de algunas de sus marcas propias⁠.

Y en la actual promoción semanal, hay una oferta que destaca por encima de las demás: los paneles de madera para pared.

Paneles de madera. / Action

Revestimiento de techos y paredes de forma fácil

Estos paneles ideados para el revestimiento de pared constituyen un elemento decorativo muy versátil para el revestimiento de paredes o techos que puede cambiar cualquier estancia. Se pueden montar tanto en vertical como en horizontal y su instalación es muy fácil. Además, puedes ganar en confort térmico y acústico.

Action vende estos cuatro paneles en un pack a un precio de 9,97 euros, es decir, que la unidad sale tan solo a 2,49 euros. Cada panel, de madera y fieltro, posee unas dimensiones de 60x30 centímetros.

Paneles de madera de palillería. / Action

Una opción sostenible

El papel y/o la madera de este producto cuentan con la certificación FSC®. Es decir, esto significa que la madera y el papel proceden de bosques gestionados de forma más sostenible. "Así es como nos aseguramos de que las personas, los animales y las plantas que dependen de estos bosques estén protegidos", explican, añadiendo que esta certificación se aplica a más del 99 % de los productos de marca propia y de marca blanca de Action.

¿Qué vende Action?

En Action puedes encontrar casi de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. Y casi siempre muy barato en sintonía con su eslogan 'Pequeños precios y grandes sonrisas', pero: ¿cómo lo hacen?. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican. "Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan.