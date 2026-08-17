El reto de ahorro de 30 días con el que puedes llegar a reunir 465 euros.

Ahorrar puede resultar complicado cuando los ingresos son ajustados, pero existen pequeños retos que buscan convertir esta práctica en un hábito. Uno de ellos consiste en ahorrar durante 30 días aumentando un euro la cantidad reservada cada jornada.

El funcionamiento es sencillo: el primer día se guarda 1 euro, el segundo 2 euros, el tercero 3 euros y así sucesivamente hasta llegar al día 30, cuando habría que apartar 30 euros. Al terminar el mes, la cantidad acumulada sería de 465 euros.

Durante los primeros días el esfuerzo es pequeño. En la primera semana, por ejemplo, se habrían ahorrado 28 euros. Sin embargo, la dificultad aumenta en la segunda mitad del mes, ya que durante los últimos diez días habría que reservar 255 euros.

Los 465 euros necesarios para completar el reto representan aproximadamente un 38 % de una mensualidad bruta del salario mínimo. Esto demuestra que, aunque el desafío es mucho más asequible que intentar ahorrar decenas de miles de euros, puede seguir siendo difícil para una persona que tenga que pagar alquiler, comida, transporte, suministros y otros gastos habituales.

Por esta razón, el reto puede adaptarse a la situación económica de cada persona. En lugar de comenzar con un euro, se podría empezar con 50 céntimos y aumentar otros 50 céntimos cada día. Lo importante no es alcanzar una cantidad concreta, sino adquirir el hábito de ahorrar regularmente.