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Ahorros

El método de los sobres para organizar el sueldo y conseguir ahorrar cada mes

Incluso con el Salario Mínimo Interprofesional se puede aplicar esta técnica para mejorar el control financiero

El método de los sobres es uno de los favoritos para ahorrar.

El método de los sobres es uno de los favoritos para ahorrar. / Pexels

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Marina García

Zamora

Con el aumento del coste de la vida, muchas familias buscan formas sencillas de administrar mejor sus ingresos. Una de ellas es el conocido método de los sobres, una técnica que consiste en dividir el salario mensual entre diferentes categorías de gasto, como vivienda, alimentación, transporte, ocio y ahorro.

En España, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 es de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone un mínimo anual de 17.094 euros para una jornada completa.

Tomando este sueldo como referencia, una persona podría aplicar el método de los sobres reservando, por ejemplo, una parte para vivienda, otra para alimentación y suministros, otra para transporte y una pequeña cantidad para ocio. El ahorro tendría también su propio sobre, de manera que se apartase una cantidad determinada nada más recibir el salario.

Por ejemplo, de los 1.221 euros mensuales, se podrían reservar 500 euros para vivienda, 250 para alimentación y gastos del hogar, 100 para transporte, 100 para ocio y otros gastos y unos 150 euros para ahorro. El dinero restante serviría como margen para imprevistos. Estas cantidades son solo un ejemplo, ya que el reparto dependerá de las circunstancias y gastos de cada persona.

La principal ventaja del sistema es que permite saber rápidamente cuánto dinero queda disponible para cada necesidad y ayuda a evitar gastar más de lo previsto. Además, no es necesario utilizar sobres físicos: el mismo sistema puede aplicarse mediante cuentas bancarias separadas, aplicaciones móviles o una simple hoja de cálculo.

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El método de los sobres demuestra que incluso reservar pequeñas cantidades de manera constante puede ayudar a crear un fondo para emergencias y mejorar el control de las finanzas personales.

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