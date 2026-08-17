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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de batidora de mano más potente y barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hamaca plegable de terraza que se cabe en una bolsa de mano: por solo 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hamaca plegable de terraza que se cabe en una bolsa de mano: por solo 9,99 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos con una oferta que promete agotarse en tiempo récord. Se trata del set de batidora de mano por solo 17,99 euros, un modelo 2 en 1 que destaca por su potencia, su diseño con acabado efecto madera y su versatilidad en la cocina.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este set es su motor de alto rendimiento de 600 W, que ofrece la potencia necesaria para triturar y picar con rapidez una amplia variedad de alimentos.

Además de la batidora de mano, el conjunto incorpora una picadora de 500 mililitros de capacidad útil, equipada con una cuchilla de dos hojas de acero inoxidable, ideal para preparar frutos secos, hierbas aromáticas, verduras o pequeñas cantidades de otros ingredientes.

El aparato dispone de un regulador de velocidad continuo, que permite adaptar la potencia a cada preparación, y de un botón turbo para obtener el máximo rendimiento cuando se necesita una mayor intensidad.

Su pulsador ergonómico con acabado efecto madera aporta un toque moderno al diseño, mientras que el set se completa con un vaso medidor y una tapa para la picadora, facilitando tanto el uso como la conservación de los alimentos.

Pensada para preparar desde cremas y purés hasta salsas o picar ingredientes en cuestión de segundos, esta batidora se presenta como una de las promociones estrella de la semana.

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Alta demanda

Su potencia, su diseño 2 en 1 y un precio de 17,99 euros hacen prever que este set de batidora de mano será uno de los pequeños electrodomésticos más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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