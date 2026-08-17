Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los rayos sobre dos grandes pinos provocan dos incendios en plena Sierra de la CulebraVandalismo en el Puente de Piedra de ZamoraDocumental sobre la muerte de CeciliaEl inmueble por encima del millón de euros en ZamoraEl incendio de Hermisende mejora en Zamora: el 70% del perímetro está asegurado y el frente más activo se desplaza a Portugal
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina para hacer pasta que garantiza los mejores resultados: con 8 discos para diferentes formas y un moldeador de raviolis extra

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de ropa de cama de microfibra más barato del mercado: transpiración óptima para una temperatura agradable durante el sueño

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de ropa de cama de microfibra más barato del mercado: transpiración óptima para una temperatura agradable durante el sueño

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender a los amantes de la cocina con una oferta que promete convertirse en el mejor aliado de la cocina. Se trata de la máquina para hacer pasta, un electrodoméstico diseñado para preparar pasta fresca casera de forma rápida y prácticamente automática.

Con tan solo pulsar un botón, este aparato amasa la mezcla y da forma a la pasta, permitiendo disfrutar de recetas caseras sin apenas esfuerzo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta máquina es su funcionamiento totalmente automático, ya que se encarga de amasar la masa y extruir la pasta sin necesidad de realizar el proceso manualmente.

Incluye ocho discos intercambiables para elaborar diferentes tipos de pasta, además de un molde específico para preparar raviolis, ampliando las posibilidades para cocinar en casa. También incorpora dos programas automáticos, pensados para trabajar con 250 o 500 gramos de harina, lo que permite adaptar la cantidad de pasta a las necesidades de cada ocasión.

El aparato dispone de una pantalla LED que muestra el tiempo restante del programa y de un cajón integrado para guardar cómodamente los discos cuando no se utilizan. Además, su limpieza resulta muy sencilla, ya que todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas, a excepción del panel frontal.

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

Su funcionamiento automático, la posibilidad de preparar distintos tipos de pasta fresca y un precio de 62,99 euros hacen prever que esta máquina será uno de los electrodomésticos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents