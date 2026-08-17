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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por menos de 12 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la gofrera doble que garantiza los mejores resultados: resistente a la abrasión gracias a su alto grado de dureza

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la gofrera doble que garantiza los mejores resultados: resistente a la abrasión gracias a su alto grado de dureza

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Emma Fernández

Lidl vuelve a lanzar una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas por quienes viajan con frecuencia. Se trata de la plancha de vapor de viaje por solo 11,99 euros, un pequeño electrodoméstico pensado para mantener la ropa impecable durante las vacaciones o los desplazamientos de trabajo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es que permite planchar tanto con vapor como en seco, adaptándose a distintos tipos de tejidos y necesidades.

Cuenta con un tiempo de calentamiento muy reducido, lo que permite empezar a utilizarla en pocos minutos. Además, incorpora un selector de voltaje de 110-120 V y 220-240 V, por lo que puede utilizarse en numerosos países sin complicaciones.

Su mango plegable facilita el almacenamiento y el transporte, mientras que la suela de cerámica garantiza un deslizamiento suave sobre la ropa para conseguir un planchado más cómodo.

También dispone de temperatura regulable, un potente golpe de vapor para eliminar las arrugas más difíciles y función de vapor vertical, ideal para refrescar prendas colgadas o alisar cortinas sin necesidad de utilizar una tabla de planchar.

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Alta demanda

Su diseño compacto, sus múltiples funciones y un precio de 11,99 euros hacen prever que esta plancha de vapor de viaje será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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