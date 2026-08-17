Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mini horno más potente y barato del mercado: con temporizador de 60 minutos y funcionamiento continuo
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina y cuidado del hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a todos sus clientes. Se trata del mini horno que combina potencia y funcionalidad a precio imbatible, un pequeño electrodoméstico pensado para utilizar en el camping, viajes o segundas residencias.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de tres combinaciones de grill/cocción: calor superior, calor inferior y calor superior/inferior. Esta versatilidad permite hornear todo tipo de alimentos con las mejores garantías.
Otro de sus puntos fuertes, es que tiene una función de regulación continua de la temperatura; lo que permite ajustar el calor (70 a 230°C) en función de las necesidades de horneado del producto. Asimismo, dispone de un temporizador de 60 minutos y funcionamiento continuo, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados.
Este mini horno incluye parrilla, bandeja, pinzas de extracción y bandeja recogemigas; sin duda, la solución definitiva para disfrutar de un buen horneado en cualquier parte y con las mejores garantías.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y un precio de 42,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este mini horno que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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