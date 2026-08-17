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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mini horno más potente y barato del mercado: con temporizador de 60 minutos y funcionamiento continuo

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor que garantiza los mejores resultados de planchado: está disponible por menos de 25 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor que garantiza los mejores resultados de planchado: está disponible por menos de 25 euros

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina y cuidado del hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a todos sus clientes. Se trata del mini horno que combina potencia y funcionalidad a precio imbatible, un pequeño electrodoméstico pensado para utilizar en el camping, viajes o segundas residencias.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de tres combinaciones de grill/cocción: calor superior, calor inferior y calor superior/inferior. Esta versatilidad permite hornear todo tipo de alimentos con las mejores garantías.

Otro de sus puntos fuertes, es que tiene una función de regulación continua de la temperatura; lo que permite ajustar el calor (70 a 230°C) en función de las necesidades de horneado del producto. Asimismo, dispone de un temporizador de 60 minutos y funcionamiento continuo, lo que llama a la calma de los consumidores más despistados.

Este mini horno incluye parrilla, bandeja, pinzas de extracción y bandeja recogemigas; sin duda, la solución definitiva para disfrutar de un buen horneado en cualquier parte y con las mejores garantías.

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Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y un precio de 42,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este mini horno que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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